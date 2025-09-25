Legendarni Mourinho kiptio od bijesa! Odgovorio svima koji ga napadaju zbog novca

Otkako je José Mourinho (62) prošlog tjedna preuzeo trenersku klupu Benfice, medijskim prostorom ne prestaju kružiti brojne špekulacije o detaljima njegovog ugovora. U središtu pozornosti našla se, naravno, njegova plaća, a brojke koje su se pojavile izazvale su pravu buru, kako navodi njemački Bild. Portugalski mediji nedavno su izvijestili kako bi Mourinho u Lisabonu trebao zarađivati basnoslovne iznose. Navodno je riječ o 16 milijuna eura bruto (8 milijuna neto) u prvoj godini te čak 18 milijuna eura bruto (9 milijuna neto) u drugoj. Ukupno, to bi iznosilo 34 milijuna eura bruto, odnosno 17 milijuna neto, u samo dvije godine – cifra od koje se vrti u glavi.

Međutim, protiv ovakvih napisa sada su se oštro pobunili i klub i sam Mourinho! Benfica je službeno demantirala spomenute brojke, a "Posebni" nije dugo čekao da se i sam oglasi. Nakon utakmice protiv Rio Avea (1:1), dvostruki osvajač Lige prvaka (2004. s Portom i 2010. s Interom) i bivši trener madridskog Reala bijesno je odgovorio na pitanja o svojoj plaći na konferenciji za medije.

"Da sam ostao kod kuće do kraja sezone, zaradio bih više nego u Benfici. Tako je jednostavno", zagrmio je Mourinho. "Da sam uživao s obitelji, ostao u Londonu, doveo ih ovdje, otišao na Algarve i na nekoliko putovanja, zaradio bih više novca."

Portugalac je zatim pojasnio svoju motivaciju: "Nisam ovdje besplatno, ja sam praktički u minusu. A zašto? Zato što volim raditi. Nedostajalo mi je boriti se za ono za što se Benfica bori. Za naslov. U Romi to nisam mogao, u Fenerbahçeu također... Ovo je jedinstvena prilika za mene kao trenera i kao osobu. Sjedenje kod kuće nije za mene."

Ova izjava baca novo svjetlo na medijske glasine. Podsjetimo, karizmatični trener je krajem kolovoza dobio otkaz u turskom velikanu Fenerbahčeu. Prema tamošnjim medijima, pripala mu je otpremnina u iznosu od čak 15 milijuna eura, što objašnjava njegove tvrdnje da bi "ostankom kod kuće" financijski bolje prošao. Mourinho je svoj monolog zaključio jasnom porukom svima koji šire dezinformacije. "Testirati sebe, riskirati, pobjeđivati, gubiti, jedan dan biti sjajan, a drugi jako loš... To su stvari koje me pokreću i tjeraju iz zone komfora. Ako se laž ponovi dovoljno puta, ljudi povjeruju da je istina. U ovom slučaju, postoji samo jedna istina: da sam ostao kod kuće do srpnja, zaradio bih više nego u Benfici.