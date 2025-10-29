Legendarni branič Bianconera stao na Tudorovu stranu: 'Moramo mu zahvaliti'

Igor Tudor dobio je otkaz na klupi Juventusa, a njegov bivši klub danas je prekinuo niz od osam utakmica bez pobjede zahvaljujući slavlju od 3:1 protiv Udinesea u devetom kolu Serie A. Momčad je s klupe vodio Massimo Brambilla, trener mlade momčadi koji je privremeno sjeo na klupu dok ju sutra ne preuzme Luciano Spalletti.

Došle su tako i nove promjene u Juventus, a evo ih je, između ostalog otkaz Tudoru, prokomentirao legendarni branič Juventusa, a danas savjetnik u klubu - Giorgio Chiellini.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da Tudoru moramo zahvaliti jer je napravio važan posao i prošle sezone nas uveo Ligu prvaka - rekao je pa nastavio:

- Odluku o smjeni smo donijeli zajednički u klubu. Bila je to teška odluka jer u Juventusovom DNK nije da tako rano mijenja, a i žao nam je jer znamo koliko je treneru stalo do kluba. Ovo će biti tranzicijska godina jer postavljamo temelje Juventusa koji će opet pobjeđivati - zaključio je.

VEZANI ČLANCI:

Tudor je na klupu Juventusa sjeo u ožujku ove godine nakon što je zbog loših rezultata otpušten Thiago Motta. Potpisao je tada ugovor do kraja sezone uz produljenje na još jednu, ako izbori plasman u Ligu prvaka što je i učinio. Ukupno je Juve vodio u 24 utakmice, a ostvario je deset pobjeda, osam remija i šest poraza.

Strijelci za Juventus u današnjoj utakmici bili su Dušan Vlahović, Federico Gatti i Kenan Yildiz dok je za Udinese zabio Nicolo Zaniolo.