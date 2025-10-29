Naši Portali
LUDA ATMOSFERA U KUPU

Torcida nastavlja sramotiti Hajduk svojim ponašanjem, a Vinkovci itekako zaslužuju HNL

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
29.10.2025.
u 19:54

Pripadnici Torcide su ispalili jedno deset pirotehničkih raketa prema istočnoj tribini na kojoj su se nalazili Ultrasi, ali i brojni "obični gledatelji", roditelji sa svojom djecom i slično. Nažalost, četiri rakete su dospjele među ljude na istočnoj tribini, a prema prvim informacija kojima raspolažemo, na svu sreću nitko nije ozlijeđen

Atmosfera na utakmici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Cibalije i Hajduka dobro nas je podsjetila zašto brojni ljubitelji nogometa zazivaju povratak vinkovačkog kluba u najviši rang hrvatskog nogometa. Teško je sjetiti se ovako vatrene atmosfere na nekoj utakmici, a da pritom nije utakmica nekog od klubova iz 'velike četvorke' hrvatskog nogometa, Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka. 

Gotovo ispunjen stadion Cibalije u vinkovačkim Lenijama, i to u srijedu poslijepodne, bio je jedna fantastična nogometna kulisa. Međutim, već je sada prilično jasno svima da pojam "odlična atmosfera" u nogometu sa sobom vuče i određene probleme s navijačkim skupinama. Najčešće je u hrvatskom nogometu situacija vrlo binarna, ili je atmosfera loša i neproblematična, ili je dobra i problematična. Sredine jednostavno nema. 

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Netrpeljivost i rivalstvo između Ultrasa i Torcide, navijačkih skupina Cibalije i Hajduka, posljednjih godina je pomalo postalo i zaboravljeno. Naravno, veliki razlog tome je činjenica da Cibaliju već sedam godina ne gledamo u HNL-u, pa je samim time ovaj dvoboj Cibalije i Hajduka bio prvi međusobni nakon proljeća 2018. godine. Međutim, svi oni koji su imalo upućeni u navijačku kulturu u Hrvatskoj, znaju da je mržnja između ove dvije navijačke skupine na izrazito visokoj razini. 

Ultrasi i Torcida iza sebe imaju veliku povijest sukoba, a i ukradenih transparenata. Ta pojava s ukradenim transparentima nastavila se i u ovom dvoboju. Tijekom drugog poluvremena Ultrasi su izvjesili transparent koji su ukrali od suparnika, a na njemu je pisalo "Torcida Brda", naravno nazvano po poznatom splitskom kvartu.

Od tog trenutka Torcida je potpuno pomahnitala, uništivši veliku količinu inventara, odnosno sjedalica na južnoj tribini. No ni to nije bilo sve. Pripadnici Torcide su potom ispalili jedno deset pirotehničkih raketa prema istočnoj tribini na kojoj su se nalazili Ultrasi, ali i brojni "obični gledatelji", roditelji sa svojom djecom i slično. Nažalost, četiri rakete su dospjele među ljude na istočnoj tribini, a prema prvim informacija kojima raspolažemo, na svu sreću nitko nije ozlijeđen. 

Nije čudo da je nakon toga cijeli stadion u Vinkovcima pogrdno skandirao i zviždao prema Torcidi. Ovdje je vrlo važno napraviti distinkciju između toga što je dio prihvatljivog navijačkog folklora, a što je namjera za ozljeđivanjem druge osobe. Krađa transparenta, barem prema informacijama koje imamo, nije nikog ozlijedila niti nikome direktno naudila, dok je bacanje pirotehničkih sredstava među ljude s jasnim ciljem da ih se ozlijedi ozbiljno kazneno djelo. 

Naravno, kao i svaki put, nijedan huligan iz Torcide neće biti kažnjen ponaosob, nego će štetu snositi klub. Već smo nekoliko puta pisali o dijelu Torcide koji je sačinjen isključivo od štetočina, kriminalaca i neinteligentnih individualaca. Taj dio Torcide je sve ono što je pogrešno s hrvatskim nogometom, i dok pojedinci ne budu počeli biti osobno kažnjavani, ovakvo destruktivno ponašanje će samo još postajati gore i gore.

DE
Dex
20:07 29.10.2025.

svu tu narkomaniju strpati u zatvor i samo mlatitit

Kupnja