Hajduk jedva prošao Cibaliju, a Garcia krivi teren: 'I prije par tjedana smo patili'

Hajduk je tek nakon lutrije jedanaesteraca uspio svladati drugoligaša Cibaliju i plasirati se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon 120 minuta rezultat je bio 0:0, a splitska momčad propustila je pregršt velikih prilika. Ova utakmica stigla je kao hladan tuš za momčad Gonzala Garcije koja je posljednja dva kola izgledala odlično, ali u ovoj se utakmici namučila sa sedmoplasiranom momčadi druge lige.

Španjolski stručnjak podijelio je svoje dojmove nakon utakmice.

- Vrlo teška utakmica, teško je igrati ovdje, bili smo ovdje prije par tjedana, također smo patili. Ali, radili smo što smo trebali, nismo primili gol, nisu nam puno šansi stvarali. Imali smo puno prilika za zabiti, kada zabiješ, odmah je utakmica drugačija. Minute su tekle, osjećaj je bio da želimo zabiti. Možda smo na trenutke gubili organizaciju, ali momci su bili spremni, tvrdi, na izgubljenu loptu smo dobro reagirali. To nam je bio jedan od ciljeva danas. Dovoljno smo šansi stvorili za zabiti, ali nismo zabili i stigli smo do penala. Takav je kup.

Otkrio je kako je pokušao smiriti igrače s obzirom na veliku količinu tenzija na travnjaku i na tribinama.

- Bili smo tim i bili smo fokusirani, mislim da smo to pokazali. Pokušavali smo organizirati, pokušavali smo igrati pas igru, stvarati šanse. Nekada smo možda radili greške, ali mislim da smo ostali mirni, nismo bili frustrirani. To je najbitnije, dobra je stvar što smo ostali fokusirani. Ovo je teška utakmica, ako izgubiš glavu, izgubit ćeš utakmicu.

Evo što je imao za reći o propaloj panenki Ikera Almene u raspucavanju:

- Ne, to je izbor koji igrač sam donese, igrač je rekao da želi pucati. Kada ste trener ili navijač, uvijek se nadate da će opaliti loptu što jače i pogoditi mrežu. Ali, on mora donijeti odluku, naravno, volio bih da je zabio, ali to je dio njegove osobnosti. Odigrao je dobru utakmicu, dobro radi i trenira. Naravno da neću ništa prigovoriti.

Roko Brajković u ovoj je utakmici zaigrao na desnom beku zamijenivši Frana Karačića.

- Nekada na treninzima bude na toj poziciji. Roko može igrati i tu poziciju, danas Fran je gurao, ali sam vidio da je umoran, odlično je Roko branio danas.

Kako se odmoriti nakon 120 minuta borbe kada momčad za vikend očekuje susret sa Slaven Belupom?

- Mislim da dobro treniramo, oni koji treniraju dobro, vidjet ćete ih na terenu. Sada se moramo odmoriti. Čak i da smo danas igrali samo 90 minuta, bilo bi teško. Ali, idemo kući i počinjemo se pripremati za Koprivnicu, bit ćemo sto posto spremni - završio je Garcia.