VELIKO PRIZNANJE

Velikan koji se vraća u Bundesligu u Kuću slavnih uvrstio hrvatsku legendu

Autor
Tomislav Dasović
11.02.2026.
u 14:30

Pokojni Dinamov nogometaš i trener Ivica Horvat vodio je Schalke u čak 200 utakmica u svim natjecanjima: ima 97 pobjeda, 36 remija i 67 poraza

Veliki njemački klub Schalke 04, koji se u ovoj sezoni bori za povratak u 1. Bundesligu (trenutačno je drugoplasiran s 40 bodova, prvi je Darmstadt s 40, nap.a.), još prije tri godine na godišnjem je skupu svojega članstva u Veltins Areni u Gelsenkirchenu proglasio svoga nekadašnjega trenera Ivicu Horvata (Sisak 1926. - Njivice na Krku 2012.), članom Schalkeove Kuće slavnih!

Tom događaju na prelijepom Schalkeovu stadionu nazočila je kći slavnoga trenera Ileana Sambol.

- Još 2012. godine kada mi je tata umro, iz Schalkea su stupili u kontakt sa mnom i izrazili mi sućut. Tada je Schalkeova momčad u bundesligaškoj utakmici nastupila s crnim florom. Prije dva mjeseca klub me ponovno obavijestio da će tata biti primljen u Kuću slavnih, te su me pozvali na taj događaj - kazala nam je tada Ileana Sambol i nastavila:

- Schalke mi je organizirao i platio put do Gelsenkirchena. Taj skup na stadionu trajao je nekoliko sati i za mene je bio fenomenalan doživljaj! Osobito je bilo dirljivo kada su braća Kremers, nekadašnji tatini igrači u Schalkeu, evocirali uspomene na njega. Prikazan je i kratak film o tati, a svi članovi Schalkea, njih gotovo četiri tisuće nazočnih, aklamacijom su podržali prijedlog da tata uđe u Kuću slavnih. Kada su me pozvali za govornicu, i ja sam dobila pljesak. Bilo je zaista predivno!

Ivica Horvat bio je trener Schalkea od 1971. do 1975. godine, a potom i u sezoni 1978./1979. koju nije odradio do kraja. U prvom mandatu Horvat je 1972. godine bio njemački doprvak te osvajač Njemačkoga kupa pobijedivši sa Schalkeom u finalu Kaiserslautern čak s 5:0. Bila je to prva Schalkeova titula u tom natjecanju nakon Drugog svjetskog rata. Horvat je vodio Schalke u čak 200 utakmica u svim natjecanjima: ima 97 pobjeda, 36 remija i 67 poraza.

Međutim, Ivica Horvat nije bio samo trenerska ikona Schalkea, nego i Eintrachta iz Frankfurta, čiji je bio trener u prvoj bundesligaškoj sezoni 1963./1964., kao i naravno – Dinama. Upravo je Ivica Horvat s plavima osvojio Kup sajamskih gradova 1967. godine naslijedivši na klupi Branka Zebeca, koji je napustio Dinamovu momčad nakon epskoga polufinala s Eintrachtom. A pomoćni trener Eintrachta bio je do tada upravo – Ivica Horvat.

I dok su Nijemci slavljenički ispratili završetak prve polufinalne utakmice protiv Dinama, pobijedivši u Frankfurtu s 3:0, baš je Horvat javno upozoravao da taj rezultat još ne znači i ulazak u finale i da bi u uzvratu moglo biti vatreno. Nije to Horvat govorio kurtoazno već stoga što je i te kako dobro poznavao dušu maksimirske momčadi, evocira jedan tekst s Dinamove službene stranice.

- Eintracht u gostima olako prima golove, nije još gotovo - upozoravao je tada Ivica Horvat.

Nijemci su njegovo upozorenje shvatili tek nakon što ih je Dinamo na krilima čudesnoga Stjepana Lamze nadigrao u uzvratu i s 4:0 protutnjao u finale.

Horvat je stjecajem okolnosti iz poražene uskočio u pobjedničku Dinamovu momčad, a dvije finalne utakmice Kupa sajamskih gradova s Leeds Unitedom (2:0, 0:0) bile su njegova trenerska remek-djela. Horvatov najveći trenerski potez u karijeri bilo je uvođenje 18-godišnjega tinejdžera Marijana Čerčeka u finalu. Bez ustručavanja ga je ubacio u udarnih 11 u finalnoj utakmici u Zagrebu (2:0, 6. rujna 1967.), a on se odužio – pogotkom Leedsu. Upravo jetaj Čerčekov gol za 1:0 usmjerio pehar prema maksimirskim vitrinama.

Za Schalke danas igra bivši hrvatski (1 nastup) i bosanskohercegovački reprezentativac (13 nastupa) Nikola Katić, a u zimskom prijelaznom roku pridružili su mu se Edin Džeko i bivši dinamovac Dejan Ljubičić.
