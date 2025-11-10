Legendarna sportašica koja je izgubila sve danas jedva hoda po stepenicama. Izašla potresna snimka

Legendarna američka altetičarka Marion Jones oduševila je svijet na Olimpijskim igrama 2000. godine u Sydneyu na kojima je osvojila čak tri zlatne medalje. Međutim, Jones je 2008. ostala bez svega nakon što je otkriveno da je koristila nedopuštena sredstva, odnosno bila je dopingirana.

Jones je prvotno tvrdila da nije ništa uzimala, a njezini tadašnji testovi bili su negativni. Ubrzo je otkriveno da je sve lažirala te su joj oduzete sve olimpijske medalje od 2000. godine pa nadalje.

Zbog laganja istražiteljima bila je šest mjeseci u zatvoru, a zadnjih godina ima velika zdrastvenih problema. Godine 2020. dijagnosticirana joj je rijetka autoimuna bolest koja napada živčani sustav i jako joj otežava osnovne životne stvari.

Jones je na Instagramu objavila video kako teško silazi niz stepenice. 'Koljena mi se jedva drže, ali i dalje sam na nogama', napisala je kultna američka sprinterica.