Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠVEĐANIN IZ MONTE CARLA

Čovjek iz sjene zaslužan je za uspjeh legendarne Hrvatice: 'Ona je bila showgirl...'

Screenshot Youtube
Autor
Dražen Brajdić
03.11.2025.
u 11:17

Otkrio nam je i kako je uspio dovesti Usaina Bolta u Zagreb: 'Sjećam se da je dan poslije Real Madrid igrao u Zagrebu protiv Dinama'

U dio trofejne sadašnjosti, ali i povijesti hrvatske atletike uključen je i ugledni i utjecajni atletski menadžer Daniel Wessfeldt, Šveđanin s boravištem u Monte Carlu. Ovog tjedna Wessfeldt je boravio u Zagrebu kako bi sudjelovao na sportskoj konferenciji koju su pokrenule atletske olimpijke Blanka Vlašić i Ivana Brkljačić, atletičarke koje je nekad i poslovno predstavljao. S obzirom na to da je Blanka bila jedan od razloga njegova dolaska u Zagreb, pitali smo ga kako pamti to vrijeme kada je radio s Blankom, dvostrukom svjetskim prvakinjom i dvostrukom osvajačicom olimpijskih medalja?

Ključne riječi
Usain Bolt Blanka Vlašić Atletika Daniel Wessfeldt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja