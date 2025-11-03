Čovjek iz sjene zaslužan je za uspjeh legendarne Hrvatice: 'Ona je bila showgirl...'

U dio trofejne sadašnjosti, ali i povijesti hrvatske atletike uključen je i ugledni i utjecajni atletski menadžer Daniel Wessfeldt, Šveđanin s boravištem u Monte Carlu. Ovog tjedna Wessfeldt je boravio u Zagrebu kako bi sudjelovao na sportskoj konferenciji koju su pokrenule atletske olimpijke Blanka Vlašić i Ivana Brkljačić, atletičarke koje je nekad i poslovno predstavljao. S obzirom na to da je Blanka bila jedan od razloga njegova dolaska u Zagreb, pitali smo ga kako pamti to vrijeme kada je radio s Blankom, dvostrukom svjetskim prvakinjom i dvostrukom osvajačicom olimpijskih medalja?
Video sadržaj
TAJNA IZ PLITVIČKE ŠUME
FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad
26
DA NE POVJERUJEŠ
FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota
Vrijedi probati