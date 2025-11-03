Noćni cener trčat će se 14. put u središtu glavnog grada Hrvatske

U nedjelju, 9. studenog ove godine, točno u 19 sati na Trgu bana Jelačića starta 14. izdanje gradske atletske utrke Zagrebački noćni cener.

Ova popularna noćna utrka, koja već dugi niz godina privlači veliki broj trkača i gledatelja, održava se na atraktivnoj ruti kroz centar Zagreba, pružajući jedinstveni spoj sportskog izazova i gradske atmosfere.

Zagrebački noćni cener postao je simbol aktivnog provođenja večeri u gradu, a ove godine očekuje se rekordni broj sudionika. Svi sudionici imaju priliku osjetiti uzbuđenje trčanja pod svjetlima grada, uz glazbu i atmosferu koja će dodatno začiniti događaj.

Registracija je otvorena putem službene stranice www.zagreb.run, a sudionici se mogu prijaviti za individualnu utrku, a ako okupe tim od minimalno 10 osoba mogu sudjelovati i u timskom utrci.

Svi sudionici dobit će prikladne startne pakete, a na cilju ih čekaju zaslužene medalje, kao i glazbeni program i zabava za sve uzraste.

Organizatori pozivaju građane i ljubitelje sporta da podrže ovo jedinstveno događanje, dođu i navijaju te zajedno s trkačima proslave zdrav način života i energiju grada.

Staza kojom se trči utrka prolazi strogim centrom grada te će iz tog razloga vrijediti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa za vrijeme trajanja utrke od 18.30 do 20.15 sati.

U periodu od 18.30 do 20.15 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice: Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice), Krajiška ulica, Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykova ulica, Teslina ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i Amruševa.

U periodu od 18.30 do 20.15 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama.

Zagrebački noćni cener već 14 godina organizira Društvo športske rekreacije Aktivan život pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. Od 2022. godine utrka je dio Zagreb run atletskog kupa zajedno s utrkama Zagrepčanka 512 i Medvednica trail.