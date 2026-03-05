Igrači Hajduka i Rijeke su kod 11-erca utrčali prerano: Evo zašto Kolarić nije ponovio izvođenje

Hajduk je do posljednje minute predviđenog dodatka bio polufinalist, a onda je došao novi zaplet. Stopera Hajduka Raci udario je po nozi napadača Rijeke Antu Mateja Jurića. Sudac Patrik Kolarić prvo nije ništa dosudio, ali nakon pregleda snimke je pokazao na bijelu točku.

Toni Fruk je preuzeo ulogu izvođača. Toni Silić je pogodio stranu i obranio njegov udarac, ali je Fruk prvi bio na odbijenoj lopti i glavom ju poslao u mrežu za izjednačenje na 2:2.

Mnogi su se kod kaznenog udarca Fruka pitali je li se izvođenje najstrože kazne trebalo ponoviti, jer su igrači Rijeke i Hajduka ranije utrčali u 16-erac. No, pravila nalažu da 11-erac nije trebalo ponoviti.

Prema pravilima nogometne igre u slučaju da obrambeni igrač i napadač oboje ranije uđu u kazneni prostor bez da ijedan utječe na akciju, kazneni udarac se ne ponavlja nakon promašaja. S obzirom na to da se lopta nakon promašaja odbila Fruku, nije bilo potrebe za ponavljanjem.

Eto, barem je u toj situaciji sudac Patrik Kolarić bio u pravu, kad je već svojim izuzetno lošim suđenjem uništio utakmicu i izazvao bijes obje momčadi, pa čak i neutralnih navijača.