Legenda vatrenih na žestokom udaru zbog Srbina, ovo mu baš jako zamjeraju

Utakmica prvog dana nove sezone Lige prvaka između Juventusa i Borussije Dortmund još će dugo ostati u sjećanju ljubiteljima nogometa. Nevjerojatan 4:4 remi pun preokreta i drame priuštile su nam u utorak navečer momčadi na čijim klupama sjede hrvatski treneri te bivši suigrači iz reprezentacije Igor Tudor (47) i Niko Kovač (53). Podsjetimo se nakratko, bila je to utakmica u kojoj je nakon uspavanog prvog poluvremena bilo 0:0, a onda je u drugom poluvremenu palo osam golova. Druga je to utakmica u povijesti Lige prvaka u kojoj je bilo čak osam golova u jednom poluvremenu, nakon prošlosezonske 9:2 pobjede Bayerna nad zagrebačkim Dinamom u kojoj je također u drugom poluvremenu palo osam pogodaka. Dortmund je poveo preko Adeyemija, Juve izjednačio preko Yildiza, Dortmund je opet poveo preko Nmeche, a Juve opet izjednačio preko Vlahovića. Borussija je potom otišla na 4:2 golovima Couta i Bensebainija, da bi Juve duboko u sudačkoj nadoknadi golovima Vlahovića i Kellyja u dramatičnoj završnici došao do boda.

Zanimljivo, nije ovo prvi put da su se Tudor i Kovač susreli u 4:4 drami u Ligi prvaka. U sezoni 2000./2001. kao igrači su bili ne samo sudionici nego i strijelci u 4:4 remiju HSV-a i Juventusa u Hamburgu. Kovač je postigao pogodak za HSV, a Tudor je dao gol za Juve u utakmici koja je zapravo bila prvi 4:4 remi u povijesti ovog natjecanja. Situacija s utakmice koja je prouzročila najviše drame bila je ona iz 86. minute, kad su se igrači Borussije, napadač Serhou Guirassy i branič Ramy Bensebaini, posvađali oko toga tko će izvesti kazneni udarac za žuto-crne. U prijenosu smo mogli vidjeti kako je Kovač apsolutno pobjesnio na svađu svojih igrača, a na kraju je s 11 metara zapucao Bensebaini koji je bio precizan s bijele točke.

– Bilo je jasno definirano tko će pucati. Razumijem da Serhou želi zabiti jer je imao priliku, ali nije trebao pucati – rekao je Kovač nakon dvoboja.

S druge strane, Tudorovi izbori su, unatoč sjajnom povratku njegove momčadi, pod upitnikom u talijanskoj nogometnoj javnosti. Najviše se to odnosi na status 25-godišnjeg reprezentativca Srbije Dušana Vlahovića, koji je protiv Dortmunda ušao s klupe u 59. minuti te upisao dva pogotka i asistenciju. Vlahović je ove sezone nastupio četiri puta za Juventus, a ima učinak od četiri pogotka i jedne asistencije. Međutim, u Italiji kritiziraju Tudora zbog činjenice da je Vlahović u tri od četiri ovosezonske utakmice počeo na klupi za pričuve. Pa tako u kultnoj Gazzetti dello Sport piše: "Nemilosrdan, odlučujući, preporođen. Tudore, kako ćeš sada zadržati takvog Vlahovića na klupi? Ove sezone nema igrača Juventusa koji je odlučniji od Vlahovića, a nitko nema ni bolji prosjek golova. To je činjenica." Međutim, u jedinoj utakmici u kojoj je bio starter, onoj protiv Intera, Vlahović nije imao nikakav učinak, pa je tako Tudor možda i u pravu, možda Vlahović jednostavno bolje funkcionira kad uđe s klupe.