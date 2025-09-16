UŽIVO Real šokantno gubio od Marseillea pa izjednačio iz kaznenog udarca

Analiza na CBS-u

Igor Tudor promijenio je igru Juventusa, a brojke to jasno pokazuju

Iza svega stoji i jasna taktička promjena Igora Tudora. Dok je momčad pod Thiagom Mottom tražila strpljivost i imala prosjek od 52,7 dodira prije udarca, Tudor je skratio taj proces na 48,9. Juventus sada više riskira i oslanja se na udarce iz daljine - čak 22,6% golova dolazi izvan šesnaesterca. Podaci jasno pokazuju da se radi o drukčijem Juventusu.