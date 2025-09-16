UŽIVO Real šokantno gubio od Marseillea pa izjednačio iz kaznenog udarca

Marseille je iznenađujuće poveo na Santiago Bernabeuu. Strijelac za Francuze u 22. minuti bio je Timothy Weah.
Vangelis Pavlidis povećava vodstvo Benfice na 2:0.
Benfica je povela protiv Qarabaga dok Tottenham vodi protiv Villarreala (1:0). Enzo Barrenechea zabio je za Benficu u šestoj minuti za vodstvo protiv Qarabaga, dok je Luiz Junior zabio autogol u redovima Villarreala.
Benfica - Qarabag - Arena Sport 6
Juventus - Borussia Dortmund - Arena Sport 1
Real Madrid - Marseille - Arena Sport 2
Tottenham - Villarreal - Arena Sport 3
Benfica - Qarabag
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Marseille
Tottenham - Villarreal
Novo izdanje Lige prvaka počelo je danas s dvije utakmice u terminu od 18:45. U kasnijem terminu od 21 sat igraju se četiri utakmice. Najistaknutiji je dvoboj hrvatskih stručnjaka Nike Kovača i Igora Tudora, koji su na klupama Borussije Dortmund, odnosno Juventusa. Franjo Ivanović igra za Benficu protiv Qarabaga, a Real Madrid otvara ovu europsku sezonu kod kuće protiv Marseillea.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
General Ante Roso: 'Operaciju Maslenica dogovorio sam s Francuzima, mnogima sam smetao, a Tuta me je pokušao ubiti'
Kamp Zorana Pripuza oslikava sav apsurd pravnog sustava: DIRH naredio rušenje prije dvije godine, a investitor uredio kućice
Znate li gdje trebate tražiti vrganje? Ovo su četiri mjesta na kojima najčešće rastu
Želite prijaviti greške?
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...
Boban gradi 'mega Dinamo'! Donosimo sve detalje: Evo kad će biti gotov novi Maksimir, kamp...
Još iz kategorije
Arsenal siguran na gostovanju u Španjolskoj, belgijski prvak kreirao prvo iznenađenje u Ligi prvaka
Arsenal je golovima u drugom poluvremenu s 2-0 pobijedio Athletic Bilbao u gostima. Na San Mames stadionu tijekom prvog dijela bolji je bio Athletic, ali nije uspio realizirati niti jednu od nekoliko dobrih šansi. Najbolju je propustio Berenguer.
Igor Tudor promijenio je igru Juventusa, a brojke to jasno pokazuju
Iza svega stoji i jasna taktička promjena Igora Tudora. Dok je momčad pod Thiagom Mottom tražila strpljivost i imala prosjek od 52,7 dodira prije udarca, Tudor je skratio taj proces na 48,9. Juventus sada više riskira i oslanja se na udarce iz daljine - čak 22,6% golova dolazi izvan šesnaesterca. Podaci jasno pokazuju da se radi o drukčijem Juventusu.
Kreće Liga prvaka! Evo tko sve danas igra i gdje možete gledati utakmice
Hrvatska će imati 13 igrača u Ligi prvaka ove sezone, ali i tri trenera
Hrvatska ima 12 igrača i tri trenera u Ligi prvaka, a za jedno ime vjerojatno niste čuli
Najmanje poznato ime na popisu je Fabijan Buntić (28), pričuvni vratar Qarabaga koji je svojedobno branio za U-19 vrstu Hrvatske
Održan je ždrijeb Lige prvaka! Evo tko s kim igra, čeka se još samo jedna stvar
Točan raspored utakmica inicijalne faze Lige prvaka tek treba biti objavljen, no parovi obećavaju još jednu nezaboravnu sezonu
Nalaze se u središtu Azije i 280 km udaljeni od Kine, a evo zašto smiju nastupati u Ligi prvaka
Almaty je istočnije pozicioniran i od država poput Irana i Pakistana, čiji se klubovi natječu u azijskim klupskim natjecanjima. Stoga nije ni čudo da je Kairat ovim rezultatom postao rekorder kao najistočniji klub u povijesti Lige prvaka, oborivši rekord još jednog kazahstanskog kluba, Astane. Almaty je 436 kilometra istočnije od glavnoga grada Kazahstana.
Livaković i Mourinho ne idu u Ligu Prvaka. Poznati su svi klubovi nove sezone, ždrijeb već sutra
Nakon osam kola, osam najboljih klubova ide izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta razigravati kroz play-off. Grupna faza kreće od 16. do 18. rujna, a posljednje utakmice igrat će se 28. siječnja iduće godine
VIDEO 'Kaos i tučnjava na kraju utakmice: Svi su trčali do tunela, a zvezdaš je zvao na obračun'
Veliki prostor dali su susjedni mediji incidentima nakon utakmice Pafosa i Zvezde u kojoj je ciparski prvak izborio grupnu fazu Lige prvaka
Srpski komentator zanijemio nakon gola za Zvezdino ispadanje: 'Da 10 puta pokuša, ne bi zabio!'
Nogometaši Crvene zvezde ispali su iz doigravanja za Ligu prvaka nakon dramatičnog uzvrata na Cipru protiv Pafosa. Trenutak koji je prelomio susret dogodio se u 89. minuti, a reakcija srpskog komentatora na TV Arena Sport savršeno je oslikala nevjericu i očaj koji je zavladao u beogradskom klubu
VIDEO Revoltirani zvezdaši htjeli upasti na tribinu i potući se s navijačima pa najavili tužbu Uefi
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon ispadanja od Pafosa u play-offu Lige prvaka otkrio je kako će klub podnijeti žalbu Uefi zbog incidenata na stadionu Alfamega u Limassolu
Mbappe pogodio je iza izjednačenje Real Madrida protiv Marseillea u 28. minuti iz kaznenog udarca.