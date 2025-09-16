Naši Portali
LIGA PRVAKA

UŽIVO Real šokantno gubio od Marseillea pa izjednačio iz kaznenog udarca

UEFA Champions League - Real Madrid v Olympique de Marseille
JUAN MEDINA/REUTERS
16.09.2025. u 21:24
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
-
21.00, LIGA PRVAKA,

Mbappe pogodio je iza izjednačenje Real Madrida protiv Marseillea u 28. minuti iz kaznenog udarca. 

Marseille je iznenađujuće poveo na Santiago Bernabeuu. Strijelac za Francuze u 22. minuti bio je Timothy Weah.

Vangelis Pavlidis povećava vodstvo Benfice na 2:0. 

Benfica je povela protiv Qarabaga dok Tottenham vodi protiv Villarreala (1:0). Enzo Barrenechea zabio je za Benficu u šestoj minuti za vodstvo protiv Qarabaga, dok je Luiz Junior zabio autogol u redovima Villarreala. 

GDJE GLEDATI?

Benfica - Qarabag - Arena Sport 6
Juventus - Borussia Dortmund - Arena Sport 1
Real Madrid - Marseille - Arena Sport 2
Tottenham - Villarreal - Arena Sport 3

SUSRETI OD 21 SAT

Benfica - Qarabag
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Marseille
Tottenham - Villarreal

Novo izdanje Lige prvaka počelo je danas s dvije utakmice u terminu od 18:45. U kasnijem terminu od 21 sat igraju se četiri utakmice. Najistaknutiji je dvoboj hrvatskih stručnjaka Nike Kovača i Igora Tudora, koji su na klupama Borussije Dortmund, odnosno Juventusa. Franjo Ivanović igra za Benficu protiv Qarabaga, a Real Madrid otvara ovu europsku sezonu kod kuće protiv Marseillea.

