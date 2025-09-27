Legenda opet žestoko prozvala Vučića: 'Sad se jasno vidi što je napravio, uništio nas je'

"Vrlo jasno se vidjelo što je Vučić učinio i kako je urnisao reprezentaciju koja je bila potencijal za zlatnu medalju." Tim je riječima Vladimir Štimac optužio srbijanskog predsjednika, tvrdeći da je to učinio kako bi zadovoljio "svoje niske strasti" i spriječio negativno skandiranje s tribina. Šokantna eliminacija Srbije, koja je u osmini finala Eurobasketa poražena od Finske rezultatom 92:86, i dalje je glavna sportska tema u susjednoj zemlji, a Štimac je odlučio progovoriti o pozadini debakla.

Štimac je iznio i konkretne optužbe o događajima u Rigi, gdje se prvenstvo održavalo. Tvrdi da je Vučić poslao svoje ljude s posebnim zadatkom, osiguravši im čarter letove i dnevnice od čak 3.000 eura, a sve kako bi "zavodili red na tribinama" i zastrašivali navijače. Bivši košarkaš je ove navode shvatio toliko ozbiljno da je o svemu obavijestio i Svjetsku košarkašku federaciju, a javno je upitao i je li Air Srbija vratila novac Košarkaškom savezu za te letove.

Njegove tvrdnje nadovezuju se na priču koju je ranije iznio i proslavljeni trener Duško Vujošević. "Dule" je otkrio kako je saznao da su igrači bili toliko uznemireni zbog pritisaka i prisutnosti takozvanih "ćacija" – pogrdnog izraza za Vučićeve pristaše – da su razmišljali o odustajanju od Eurobasketa. Vujošević je spomenuo i snimanje dokumentarca "Put do zlata", zbog čega je navodno bilo ključno osigurati da se na tribinama ne čuje ništa protiv predsjednika.

Štimac je u potpunosti stao iza Vujoševićevih riječi, potvrdivši kako i sam ima slične informacije od izvora bliskih reprezentaciji. "Vjerujem u to jer imam informacije da su igrači negodovali", izjavio je za Sportklub. Na kraju je odlučno stao u obranu igrača i izbornika Svetislava Pešića, naglasivši da oni nisu krivi za neuspjeh, već je poraz posljedica vanjskih pritisaka i atmosfere koju je stvorio "jedan čovjek koji gazi po svemu svetom".