Legenda HNL-a objasnila zašto Livajina čarolija nestaje: 'Nakon svih neuspijeha Hajduka, nemoguće je'

Hajduk je pozatom 3-1 od Dinamo Cityja završio svoj europski put. Posbnu je pažnju privukao kapetan Marko Livaja, koji je odigrao još jednu nezavidnu partiju. Pod vodstvom Gonzala Garcije nije uspio pronaći pravu golgetersku formu. U komentarima pod objava klub navijači su osobito kritizrali zvijezdu bijelih i najskupljeg igrača splitskog kluba.

Neposredno prije odlučujućeg pogotka u 111. minuti, Livaja je legao u protivničkom kaznenom prostoru nakon što je golman proslijedio loptu braničima. Sudac Denys Shurman i protivnički igrači zanemarili su njegove postupke devet minuta prije kraja drugog produžetka i nastavili igrati. Uslijedila je prilika pri kojoj su braniči bijelih iznimno loše reagirali, a klupa Hajduka je krenula ulaziti na teren i žaliti se jer igra nije zaustavljena. Trener Gonzalo Garcia je dobio crveni karton, a Livaja je sve gledao sjedeći na travnjaku. Na konferenciji za medije je igru splitskog napadača komentirao urugvajski strateg.

"Livaja dobro radi i trudi se, ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan, ali igrači nisu mašine, pa i Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji, dao nam je dosta u ovim utakmicama", rekao je Garcia.

Svoj pogled na Livajinu formu ponudio je i legendarni trener Ilija Lončarević, koji smatra da najbolji igrač Hajduka više nije ni približno dominantan kao ranijih godina: "I kod Livaje se vidi da to nije isti igrač od prije dvije godine. Ne samo u Europi, već i u HNL-u njegova dominacija nestaje. Ne znam je li u pitanju gubitak motivacije, ali simptomatično je da Marko nije isti igrač kakav je bio prije. Na koncu, nije ni realno da jedan te isti igrač iz sezone u sezonu, sam, na svojim leđima vuče čitav klub. To je nemoguće. Nemoguće je očekivati da svi ti silni neuspjesi i loši rezultati ne utječu na njegovu psihu i sasvim je logično da i Marko polako počinje gubiti volju. Hajduk je nešto po tom pitanju morao napraviti, ali ne na ovaj nakaradni način", rekao je Lončarević za Tportal.