VIDEO Albanski komentator bio je izvan sebe nakon golčine koja je izbacila Hajduk. Poslušajte reakciju

Nogometaši splitskog Hajduka ponovno su ispali iz Europe prije Velike Gospe, a ovaj puta za njih je bio koban albanski Dinamo City. Splićani su u Tiranu doputovali s prednošću od 2-1 iz prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige, ali su sinoć nakon produžetka izgubili sa 1-3 i ispali od kluba čiji je nogometni značaj, u najbolju ruku, zanemariv.
U posljednjih 15 godina Hajduk nikako da se dokopa jeseni u europskim kup natjecanjima, ispadali su od "liliputanaca" iz Kazahstana (Tobol), Malte (Gzira United), Gruzije (Dila), Rumunjske (Unirea Urziceni), Slovačke (Ružomberok i MSK Žilina), te sada od albanskog Dinama Citya.
Gol Berishe za prolaz iz 109. minute podigao je cijelu Albaniju na noge, a posebno je euforičan bio albanski komentator koji je u euforiji proslavio gol za povijesni podvig Dinama Cityja. Njegovu reakciju možete poslušati ispod teksta.
DINAMO CITY WINS AGAINST HAJDUK SPLIT AND QUALIFIES FOR THE UEFA CONFERENCE LEAGUE PLAY OFFS!!!!
ILIR DAJA HAS DONE IT AGAIN!
Enjoy these crazy moments which gave them the win in extra time🔥🔥🔵🔵 pic.twitter.com/dd8G86R83V
Na žalost što reći. Hajduk je mala smiješna provincijska momčad. Nevjerojatno je da takva momčad , godinama nikakva ima tako fanatične navijače. Oni su jedini koje u svemu ovome istinski treba žaliti.