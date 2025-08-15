Naši Portali
POVIJESNI PODVIG

VIDEO Albanski komentator bio je izvan sebe nakon golčine koja je izbacila Hajduk. Poslušajte reakciju

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
15.08.2025.
u 15:16

Gol Berishe za prolaz iz 109. minute podigao je cijelu Albaniju na noge, a posebno je euforičan bio albanski komentator koji je u euforiji proslavio gol za povijesni podvig Dinama Cityja.

Nogometaši splitskog Hajduka ponovno su ispali iz Europe prije Velike Gospe, a ovaj puta za njih je bio koban albanski Dinamo City. Splićani su u Tiranu doputovali s prednošću od 2-1 iz prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige, ali su sinoć nakon produžetka izgubili sa 1-3 i ispali od kluba čiji je nogometni značaj, u najbolju ruku, zanemariv. 

U posljednjih 15 godina Hajduk nikako da se dokopa jeseni u europskim kup natjecanjima, ispadali su od "liliputanaca" iz Kazahstana (Tobol), Malte (Gzira United), Gruzije (Dila), Rumunjske (Unirea Urziceni), Slovačke (Ružomberok i MSK Žilina), te sada od albanskog Dinama Citya.  

Gol Berishe za prolaz iz 109. minute podigao je cijelu Albaniju na noge, a posebno je euforičan bio albanski komentator koji je u euforiji proslavio gol za povijesni podvig Dinama Cityja. Njegovu reakciju možete poslušati ispod teksta. 

Komentara 2

IG
IgorY
17:05 15.08.2025.

Na žalost što reći. Hajduk je mala smiješna provincijska momčad. Nevjerojatno je da takva momčad , godinama nikakva ima tako fanatične navijače. Oni su jedini koje u svemu ovome istinski treba žaliti.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
16:00 15.08.2025.

ovaj treći gol dinama, to je nešto što majka smao jednom rađa...ne znaš tko je lošiji..njih 6 a loptu daju igraču dinama

