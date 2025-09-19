U bogatoj povijesti prelazaka igrača iz Dinama u Hajduk, i obrnutim smjerom, na počecima HNL-a dogodio se slučaj Željka Šoića, nogometaša koji je – ne svojom krivnjom – karijeru profesionalca gradio u sjeni oca, danas pokojnog Josipa Šoića, nekad uglednog bankara, predsjednika Dinama i HNS-a. No, ovo nije priča o ocu, nego o sinu Šoiću, nogometašu koji je za trajanja karijere diplomirao na pravnom fakultetu, koji je čak 15 godina bio voditelj pravne službe u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a danas je šef pravnog odjela i konzultant u jednoj privatnoj kompaniji. Željko Šoić bio je Dinamovo dijete, a u polusezoni 1992./1993. spletom okolnosti završio je u Hajduku. Te okolnosti bile su povezane s naprasnim odlaskom Josipa Šoića iz Dinama, u doba kada je u klub nezadrživo prodirao Zdravko Mamić.
'Otkrit ću vam zašto sam iz Dinama prešao u Hajduk! U Splitu nisam mogao podnijeti tugu...'
U jednom trenutku moja bol i moje razočaranje zbog svega što se dogodilo u Dinamu toliko su bili snažni da sam to napravio iz inata. Ishitreno. Istodobno, Hajduk je veliki klub i čovjeku imponira da te zove, iako – Dinamo je meni bio sve - rekao nam je Željko Šoić
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.