'Otkrit ću vam zašto sam iz Dinama prešao u Hajduk! U Splitu nisam mogao podnijeti tugu...'

U bogatoj povijesti prelazaka igrača iz Dinama u Hajduk, i obrnutim smjerom, na počecima HNL-a dogodio se slučaj Željka Šoića, nogometaša koji je – ne svojom krivnjom – karijeru profesionalca gradio u sjeni oca, danas pokojnog Josipa Šoića, nekad uglednog bankara, predsjednika Dinama i HNS-a. No, ovo nije priča o ocu, nego o sinu Šoiću, nogometašu koji je za trajanja karijere diplomirao na pravnom fakultetu, koji je čak 15 godina bio voditelj pravne službe u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a danas je šef pravnog odjela i konzultant u jednoj privatnoj kompaniji. Željko Šoić bio je Dinamovo dijete, a u polusezoni 1992./1993. spletom okolnosti završio je u Hajduku. Te okolnosti bile su povezane s naprasnim odlaskom Josipa Šoića iz Dinama, u doba kada je u klub nezadrživo prodirao Zdravko Mamić.