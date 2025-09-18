Naši Portali
U ZADNJI ČAS

Dinamo preoteo Zvezdi velikog talenta? Mediji iz regije raspisali se o novom 'čudu od djeteta'

18.09.2025.
u 21:51

Jedan od najvećih crnogorskih talenata, Danilo Vukanić, našao se u središtu prave transfer sage. Iako se činilo da je njegov prelazak u Crvenu zvezdu gotova stvar, u utrku se neočekivano uključio i zagrebački Dinamo

Mediji u regiji, predvođeni crnogorskim portalom CG Fudbal, bruje o nesvakidašnjem slučaju na nogometnom tržištu. U centru pažnje je Danilo Vukanić, mladi veznjak podgoričke Budućnosti rođen 2006., kojeg opisuju kao jednog od najvećih talenata crnogorskog nogometa. Na sebe je skrenuo pažnju sjajnim partijama i pogotkom za mladu reprezentaciju, a sa seniorskom momčadi Budućnosti već je osvojio i naslov prvaka.

Ono što priču čini posebno zanimljivom jest pravi regionalni rat za njegov potpis. Prema navodima, beogradska Crvena zvezda bila je vrlo blizu dogovora da Danila Vukanića dovede u svoje redove već tijekom zime. Tada je, međutim, došlo do preokreta. U utrku se uključio i hrvatski prvak Dinamo, čiji skauti, prema saznanjima crnogorskih medija, intenzivno prate nastupe talentiranog veznjaka i spremaju se pomrsiti račune beogradskom rivalu. Maksimirski klub tako je stvorio situaciju kakva se dugo ne pamti, gdje se tri najveća kluba regije bore za istog igrača. Uz Dinamo i Zvezdu, interes je pokazao i Partizan. Da se ne radi samo o regionalnoj priči, potvrđuje i zanimanje francuskog prvoligaša Strasbourga, što dodatno svjedoči o kakvom se potencijalu radi i podiže cijenu mladom igraču uoči zimskog prijelaznog roka.

Budućnost iz Podgorice zbog svega zadovoljno trlja ruke jer se nada da bi na transferu svog dragulja mogla zaraditi između milijun i 1,5 milijuna eura. To je golem iznos, pogotovo ako se uzme u obzir da Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na simboličnih 25 tisuća eura. Vukanić, koji s klubom ima ugovor do kraja 2026., primarno je defenzivni vezni, no može pokriti i ofenzivnije uloge. Pred njim je velika odluka, a ostaje za vidjeti hoće li njegov talent eksplodirati u nekom od regionalnih velikana.
Danilo Vukanić Crvena zvezda Dinamo

