Legenda Hajduka o smrti "drugog oca": Obožavao sam ga, bio je pun topline i povjerenja

Jedan od najvećih jugoslavenskih nogometnih trenera, Sarajlija Ivica Osim (81), preminuo je u nedjelju u Grazu gdje je živio posljednjih godina. Rođen je u Sarajevu 1941. Odrastao je na Grbavici gdje je počeo igrati nogomet, a za prvu momčad Željezničara debitirao je u sezoni 1959./1960. U jedanaest godina je za Željezničar igrao 250 puta u službenim utakmicama i postigao 75 pogodaka.

U listopadu 1965. Željezničar je, na osnovi pismene izjave bivšega vratara Planinića, bio izbačen u Drugu ligu zbog lažiranja utakmica s Hajdukom i Trešnjevkom. Kazna mu je kasnije bila ublažena i oduzeto mu je šest bodova, ali zato je Osim, zajedno sa suigračem Smajlovićem, bio kažnjen jednogodišnjom zabranom igranja.

Štraus s Grbavice, kako su ga zvali zbog lepršavosti njegovih izvedbi na travnjaku, otišao je 1970. u Francusku gdje je igrao za Strasbourg, Sedan i Valenciennes. U 16 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije postigao je osam pogodaka. Sudjelovao je na finalnom turniru Kupa nacija 1968. (današnje Europsko prvenstvo), ali je na utakmici s Engleskom (1:0) u Firenci bio ozlijeđen i nije igrao u finalnim utakmicama s Italijom.

Polufinale Kupa Uefe

Ivica Osim postigao je izvanredne uspjehe kao trener Željezničara, s kojim je u sezoni 1983./1984. dogurao do polufinala Kupa Uefe, u kojemu je nesretno ispao u posljednjoj minuti porazom od mađarskog Videotona. Mnogi će reći da je Osim bio i najbolji izbornik reprezentacije Jugoslavije koju je vodio od 1986. do 1992. Vodio je Jugoslaviju i na Univerzijadi u Zagrebu 1987. te na Olimpijskim igrama 1988. u Seulu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 01.05.2022., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Povodom smrti velikana BiH nogometa Ivice Osima nogometni klub Zeljeznicar odaje pocast. U cast Ivice Osima reflektori na stadionu Grbavica upalili su se u 19:41 (1941. godina kada je rodjen Ivica Osim) i svijetlit ce 81 minutu, koliko je godina imao i Ivica Osim kada je umro. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

- O tom čovjeku mogu reći samo sve najbolje, obožavao sam ga! – kazao nam je nekadašnji reprezentativac, slavni Hajdukov napadač Zlatko Vujović, i nastavio:

- Ivicu Osima doživljavao sam kao drugoga oca, a isto su osjećali i drugi igrači. Zaista je imao očinski pristup prema svima nama, pun povjerenja i topline. Mene je zaista cijenio, i od njega sam puno naučio. Kada bi me pitali kojega trenera i igrača bih volio imati u klubu neko dulje razdoblje, uvijek sam govorio da su to Osim i Safet Sušić. Žao mi je samo što mi nije bio trener u Hajduku.

Osim je tvrdio da mu je najviše žao što Jugoslavija 1990. nije postala svjetski prvak. Vi ste tada igrali za reprezentaciju. Jeste li trebali biti prvaci svijeta?

- To je teško reći. Činjenica je da smo bili izbacili jake Španjolce i da smo nesretno, na penale, izgubili od Argentine. Sjećam se da je Osim uoči početka izvođenja jedanaesteraca kazao: 'Vi to riješite, odoh ja'. I otišao je u svlačionicu, nije ni gledao penale. Inače, mislim da je reprezentacija Jugoslavije iz 1982. po imenima bila pet puta jača od one iz 1990. godine - dodao je Zlatko Vujović.

Osim je napustio reprezentaciju Jugoslavije 23. svibnja 1992., neposredno prije početka EP-a u Švedskoj, na kojem je Jugoslaviji zabranjen nastup. Od 1992. do 2004. godine bio je trener austrijskog Sturma, s kojim je ostvario najveće uspjehe u povijesti tog kluba. Dva puta bio je prvak Austrije (1998., 1999.), tri puta osvajač Kupa i tri puta Superkupa, a dva puta nastupio je i u Ligi prvaka, ali ga je Dinamo, tada Croatia, pod vodstvom Ardilesa, nakon poraza 0:1 u gostima, u Zagrebu nadvisio s 3:0.

Čudo od čovjeka i trenera

Ivica Osim vodio je u Sturmu Tomicu Kocijana, Ivicu Vastića i Željka Pakasina.

- Osim je bio čudo od čovjeka i trenera! Taj je šutljivi, ali pronicljivi, nevjerojatno inteligentni Bosanac znao o nogometu koliko svi treneri zajedno! Mene je doveo iz Dinama u Sturm. Klubu sam bio druga opcija, ali on je inzistirao: 'Hoću ovoga, njega mi dovedite!' - prisjetio se Pakasin, pa dodao:

- Osim je bio trener ispred svoga vremena. Još je 1994. tvrdio da stoperi moraju znati igrati, ulaziti u igru dok su vezni igrači pokriveni. Majstorski se znao prilagođavati suparniku. Ako je znao da smo slabiji, nije se libio ići na tzv. preskakanje igre. Na duge lopte, pa onda osvajanje druge lopte. Tako je i protiv objektivno jačih momčadi i te kako imao uspjeha.

Osim je od 2006. do 2007. bio izbornik Japana. U studenome 2007., gledajući utakmicu na televiziji, doživio je teški moždani udar nakon kojega je bio u komi do 3. prosinca.

