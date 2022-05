Bio je izbornik Juge, trener Partizana, a ovako je govorio o ratu 90-ih

Ivica Osim preminuo je u 81. godini života. Jedne je prilike govorio i o jednom jako teškom trenutku za njega, a koji se dogodio 23. svibnja 1992. godine, kada je dao ostavku na mjesto izbornika Jugoslavije, zemlje u kojoj je odavno bijesnio rat.

"Na ostavku gledam isto, bila je to spontana gesta s moje strane, koja mi je tada izgledala ispravno, ali bih ga ponovio i danas. Ne daj Bože samo da se ponovi slično, valjda smo sada pametniji", izjavio je Osim u jednom intervjuu.

U vrijeme kada je bio izbornik Jugoslavije, Osim je bio trener Partizana s kojim je osvojio Kup Jugoslavije 1991. godine, a nakon ostavke na mjestu izbornika bivše države njegova obitelj je zajedno s njim i ostalim stanovništvom ostala na ovim prostorima.

Osim je od 1992. do 1994. godine bio trener grčkog Panathinaikosa, a osvojio je Kup Grčke 1993. i 1994. godine, dok je drugo mjesto na tablici osigurao 1993. godine. Između 1994. i 2002. godine je vodio austrijski Sturm, koji je doveo do naslova prvaka 1998. i 1999. godine, osvajanja Austrijskog superkupa 1998. i 1999. godine, a nastupao je i u Ligi prvaka od 1998. do 2000. godine.

Za vrijeme bogate karijere, između ostaloga, bio je trener Željezničara u polufinalnom susretu utakmice Kupa UEFA protiv Videotona. Te noći je Željezničar dijelilo samo dvije minute od prolaska u finale Kupa UEFA-e i dvoboja s Real Madridom. Nakon poraza u Mađarskoj rezultatom 3:1 Plavi su imali priliku na Grbavici izboriti finale. Željezničar je pred 25.000 navijača vodio 2:0 do 87. minute i gotovo bio u finalu s Real Madridom, ali je u toj minuti primio gol i okončao snove plavih.

