Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
SERIE A

VIDEO Pogledajte fantastično dodavanje Modrića kojim je osigurao bod Rossonerima

Serie A - Como v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
25.01.2026.
u 22:54

Na konačnih 1-1 iz kaznenog udarca je u 74. minuti poravnao Pellegrini

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je asistent za jedini gol Milana u 1-1 remiju na gostovanju kod Rome u susretu 22. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, u 62. je minuti ubacio s lijevog krila na pet metara od domaćeg gola, a tamo je najviši u skoku bio De Winter i proslijedio lloptu u mrežu. 

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Na konačnih 1-1 iz kaznenog udarca je u 74. minuti poravnao Pellegrini.

Drugi Milan sada ima 47 bodova, pet manje od vodećeg Intera, dok se treća Roma, kojoj je ovo bio prvi ovosezonski remi u Serie A, bodovno izjednačila s četvrtim Napolijem, oba sastava imaju po 43 boda, jedan više od petog Juventusa.

Modrićevu asistenciju možete pogledati OVDJE.
SI
Sivooki
00:42 26.01.2026.

Luka, kapetane.

