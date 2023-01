Vatreni ušao u zadnjih pola sata i svoj klub u Serie A golom spasio poraza

U susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Spezija i Atalanta su odigrali 2-2, a goste je poraza spasio hrvatski reprezentativac Mario Pašalić postigavši pogodak u sudačkoj nadoknadi. Spezija je nakon prvog dijela vodila 2-0 golovima Emanuela Gyasija (8) i M'Bala Nzole (31), no gosti iz Bergama su u nastavku uspjeli izboriti bod. Smanjio je Rasmus Hojlund u 77. minuti, a za 2-2 zabio je Pašalić u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to njegov drugi gol ove sezone nakon što je u listopadu zabio protiv Sassuola. Hrvatski veznjak je ušao u igru u 57. minuti.

Bez pobjednika je završio i susret između Torina i Verone, na koncu je bilo 1-1.

Verona je povela u 45. minuti golom Milana Đurića, a za Torino, kojeg vodi Ivan Jurić, je izjednačio Aleksej Mirančuk u 64. minuti. Nikola Vlašić je igrao cijeli susret za Torino.

U ranije odigranom susretu nogometaši Milana na gostovanju su pobijedili Salernitanu sa 2-1.

Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net Milan Djuric of Hellas Verona Fc during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Hellas Verona Fc on Jannuary 04, 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli Photo: Nderim Kaceli / ipa-agency.net/IPA

Milan je sjajno ušao u susret i već nakon 15 minuta gosti su vodili sa 2-0. Strijelci su bili Rafael Leao (10) i Sandro Tonali (15).

Brahim Diaz je u 58. minuti zabio i treći gol za Milan, ali je pogodak poništen nakon asistencije VAR-a. U 83. minuti je Federico Bonazzoli smanjio rezultat vrativši nadu domaćinima, no više nije bilo golova.

Ante Rebić nije nastupio za Milan zbog ozljede mišića, dok je Domagoj Bradarić odigrao cijeli susret za Salernitanu.

Identičnim rezultatom Sampdorija je na gostovanju pobijedila Sassuolo osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

⏹| FINAL WHISTLE



The restart of Serie A couldn't have gone any better for us - we've picked up all three points at the Mapei Stadium!#SassuoloSamp 1⃣-2⃣#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/fDUcsMlDtp — Sampdoria English (@sampdoria_en) January 4, 2023

Manolo Gabbiadini (25) i Tommaso Augello (28) su zabili za goste, dok je za Sassuolo strijelac bio Domenico Berardi u 64. minuti iz kaznenog udarca. Martin Erlić nije nastupio za Sassuolo.

Kasnije se još sastaju Roma - Bologna, Lecce - Lazio, Cremonese - Juventus, Fiorentina - Monza, Inter - Napoli, te Udinese - Empoli.

Milan je današnjom pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Napolijem na pet bodova, no Napoli ima utakmicu manje.

Na trećem mjestu je Juventus (31). Zadnje tri pozicije drže Sampdoria (9), Cremonese (7) i Verona (5).