Layla je prvu profi borbu imala kad sam ja bila u drugom razredu osnovne

Nakon nešto više od godinu dana u profesionalni ring vraća se Ivana Habazin (31). Najbolja hrvatska boksačica opet ispred sebe ima jednu velikanku, a ovaj put to je Amerikanka Layla McCarter, s kojom bi se trebala sučeliti 13. ožujka, negdje na Floridi ili možda u Teksasu.

– Zbog ograničenja koja su u Teksasu manja, a na priredbu bi trebali doći i boksači iz Južne Afrike i Australije, borba bi mogla biti premještena.

Razlika je 10 godina

Bilo na Floridi ili u Teksasu, Ivanu čeka jednako težak posao.

– Layla je legenda ženskog boksa. Bila je svjetska prvakinja nekoliko puta, valjda u nekoliko kategorija, magazin Ring uvrstio ju je u deset najvećih boksačica svih vremena.

McCarter (41) iznimno je iskusna. Za razliku od Habazin (24), Amerikanka za sobom ima 62 profesionalne borbe, niz od 21 pobjede zaredom i od Ivane je 10 godina starija.

– Kada je Layla imala svoj prvi profesionalni meč, ja sam bila u drugom razredu osnovne škole. Bit će to šou.

A sretan ishod otvara nove mogućnosti.

– Velik je ulog u igri i zato moram pobijediti. Ona koja pobijedi, borit će se s pobjednicom u borbi između Cecilije Braekhus i Jessice McCaskill, za sva četiri pojasa. Drago mi je da se vraćam u velter, u kategoriju u kojoj sam posljednju borbu imala još 2014.

Sa skidanjem kilograma, kaže Ivana, ne bi trebalo biti problema.

– Trenutačno imam ponešto preko granice kategorije, a to je 66,7 kilograma, no još je puno preznojavanja preda mnom.

Pozivom smo je zatekli u spremanju za nedjeljni put u SAD.

– Papirologiju sam sredila, sada me još samo čeka testiranje na koronu i spremanje prtljage.

Najbolja hrvatska boksačica i ovom prilikom nastupa na gostujućem terenu. Budući da je prigodom jednog takvog gostovanja, lani u siječnju, protiv Claresse Shields u Atlantic Cityju imala vrlo neugodno iskustvo, pribojava li se smicalica?

Menadžer je još tajna

– Ovaj put nisam time opterećena. Imam dobro posložene uvjete, dobro zaleđe i ovaj put bila sam izostavljena iz svih pregovora oko uvjeta nastupa.

Tko joj je sada menadžer?

– To još nije za javnost. Mogu samo reći da je riječ o čovjeku koji je bio menadžer svjetskim prvacima, a njegovo ime objavit ću tek kada pobijedim Laylu.

Promjena se dogodila i u trenerskom dijelu Ivanina tima.

– Hrvatski dio boksačkih priprema odradila sam s Aleksandrom Pupcem, kondicijski s Dinom Bušljetom, a u Americi će me trenirati i voditi Garry Clark.

A to je tim od kojeg puno očekuje i zbog kojeg optimistično nastavlja karijeru. Premda je nakon poraza od Claresse Shields, najveće boksačice svih vremena, bila utučena, Ivana hrabro kreće dalje.

– Da je sve bilo savršeno i da je to bio moj maksimum, ja bih rekla da je to gotovo. No kada znam da nije išlo kako treba, onda mi je bilo jasno da moram nastaviti.