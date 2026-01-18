Naši Portali
BUNDESLIGA

Remi Stuttgarta i Union Berlina, Juranović nastupio

UEFA Europa League - VfB Stuttgart v Celta Vigo
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 18:06

Josip Juranović je za berlinski sastav igrao do 69. minute.

U susretu 18. kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart i Union Berlin su odigrali 1-1. Domaćin je poveo u 59. minuti golom Chrisa Fuhricha. Angelo Stiller je u 80. minuti imao sjajnu priliku možda i razriješiti pitanje pobjednika, no pucao je preko gola.

Tri minute kasnije gosti su izjednačili, a strijelac je bio Woo-Yeong Jeong koji nije želio slaviti gol protiv svoje bivše momčadi. Korejski napadač je u 88. minuti mogao i okrenuti rezultat, ali je Alexander Nubel sjajno reagirao.

Josip Juranović je za berlinski sastav igrao do 69. minute.

Stuttgart je četvrti sa 33 boda koliko ima i Hoffenheim na trećoj poziciji, dok je Union Berlin na osmom mjestu sa 24 boda.

U nedjelju se još sastaju Augsburg - Freiburg.

Josip Juranović Union Berlin Stuttgart

