Remi Stuttgarta i Union Berlina, Juranović nastupio

U susretu 18. kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart i Union Berlin su odigrali 1-1. Domaćin je poveo u 59. minuti golom Chrisa Fuhricha. Angelo Stiller je u 80. minuti imao sjajnu priliku možda i razriješiti pitanje pobjednika, no pucao je preko gola.
Tri minute kasnije gosti su izjednačili, a strijelac je bio Woo-Yeong Jeong koji nije želio slaviti gol protiv svoje bivše momčadi. Korejski napadač je u 88. minuti mogao i okrenuti rezultat, ali je Alexander Nubel sjajno reagirao.
Josip Juranović je za berlinski sastav igrao do 69. minute.
Stuttgart je četvrti sa 33 boda koliko ima i Hoffenheim na trećoj poziciji, dok je Union Berlin na osmom mjestu sa 24 boda.
U nedjelju se još sastaju Augsburg - Freiburg.
