Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Stolni tenis

Lana Benko u miksu do osmine finala SP-a

Autor
Damir Mrvec
26.11.2025.
u 20:36

Hrvatsko-mađarski par u 1. kolu je svladao australski dvojac Hoa i Han s 3:2 , ali su u sljedećem meču izgubili od kineske kombinacije Yu/Zhu rezultatom 3:0.

Lana Benko i Mađar Gergely zaustavljeni su u osmini finala Svjetskog prvenstva do 15 godina u Cluj Napoci.

Hrvatsko-mađarski par u 1. kolu je svladao australski dvojac Hoa i Han s 3:2 , ali su u sljedećem meču izgubili od kineske kombinacije Yu/Zhu rezultatom 3:0. 

Benko turnir nastavlja u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je čeka dvoboj protiv Njemice Neumann. U igri parova, zajedno s Tajlandžankom Vijitviriyagul, igrat će protiv Malezijki Mohd i Yu Zheng.
Ključne riječi
Cluj Rumunjska svjetsko prvenstvo Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja