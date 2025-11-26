Lana Benko u miksu do osmine finala SP-a

Lana Benko i Mađar Gergely zaustavljeni su u osmini finala Svjetskog prvenstva do 15 godina u Cluj Napoci.

Hrvatsko-mađarski par u 1. kolu je svladao australski dvojac Hoa i Han s 3:2 , ali su u sljedećem meču izgubili od kineske kombinacije Yu/Zhu rezultatom 3:0.

Benko turnir nastavlja u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je čeka dvoboj protiv Njemice Neumann. U igri parova, zajedno s Tajlandžankom Vijitviriyagul, igrat će protiv Malezijki Mohd i Yu Zheng.