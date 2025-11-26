Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
'MI SMO TIM'

Luka Dončić nesvakidašnjim potezom oduševio Amerikance: Platit će kaznu suigraču

NBA: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hrvoje Delač
26.11.2025.
u 16:01

Slovenski košarkaš postigao je 43 poena, uz devet skokova i 13 asistencija

Luka Dončić ponovno je odigrao fantastičnu utakmicu u utorak navečer, ostvarivši gotovo triple-double učinak kako bi pomogao Los Angeles Lakersima da pobijede Los Angeles Clipperse rezultatom 135-118. Slovenski košarkaš postigao je 43 poena, uz devet skokova i 13 asistencija, čime su Lakersi upisali petu uzastopnu pobjedu i vratili se na drugo mjesto Zapadne konferencije s omjerom 13-4. Ipak, nakon utakmice više se piše o sukobu s protivničkim igračem nego o njegovu učinku.

Naime, malo više od tri minute prije kraja četvrte četvrtine. Kris Dunn odgurnuo je Dončića koji je pao na pod, a zatim ga je i udario loptom. Slovenski košarkaš nije želio dodatno reagirati, ali je živce izgubio njegov suigrač Jaxson Hayes. On je odmah priskočio u pomoć i došlo je do naguravanja između njega i Dunna.

Dunn je isključen zbog dva tehnička prekršaja, dok je Hayes kažnjen s jednim tehničkim prekršajem. Zanimljivo je napomenuti da prema pravilniku NBA lige, svaki tehnički prekršaj donosi novčanu kaznu od najmanje 2.000 dolara. To znači da će Hayes biti kažnjen s 2.000 dolara zbog svog sudjelovanja u ovom sukobu. Dončić je, međutim, svjestan što čeka njegovog suigrača i obećao je platiti kaznu umjesto njega.

- Svi se međusobno podržavamo, tako da cijenim njegov potez. Sigurno ću platiti njegovu kaznu, ali to pokazuje kakav smo tim, rekao je Dončić.

Dončić je tijekom ljetne pauze potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara s Lakersima, pa plaćanje kazne za njega nije veliki problem. Međutim, osim novca, ova gesta pokazuje koliko 26-godišnji košarkaš cijeni svog suigrača.

 
Ključne riječi
košarka LA Lakers NBA liga Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja