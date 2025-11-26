Luka Dončić nesvakidašnjim potezom oduševio Amerikance: Platit će kaznu suigraču

Luka Dončić ponovno je odigrao fantastičnu utakmicu u utorak navečer, ostvarivši gotovo triple-double učinak kako bi pomogao Los Angeles Lakersima da pobijede Los Angeles Clipperse rezultatom 135-118. Slovenski košarkaš postigao je 43 poena, uz devet skokova i 13 asistencija, čime su Lakersi upisali petu uzastopnu pobjedu i vratili se na drugo mjesto Zapadne konferencije s omjerom 13-4. Ipak, nakon utakmice više se piše o sukobu s protivničkim igračem nego o njegovu učinku.

Naime, malo više od tri minute prije kraja četvrte četvrtine. Kris Dunn odgurnuo je Dončića koji je pao na pod, a zatim ga je i udario loptom. Slovenski košarkaš nije želio dodatno reagirati, ali je živce izgubio njegov suigrač Jaxson Hayes. On je odmah priskočio u pomoć i došlo je do naguravanja između njega i Dunna.

Dunn je isključen zbog dva tehnička prekršaja, dok je Hayes kažnjen s jednim tehničkim prekršajem. Zanimljivo je napomenuti da prema pravilniku NBA lige, svaki tehnički prekršaj donosi novčanu kaznu od najmanje 2.000 dolara. To znači da će Hayes biti kažnjen s 2.000 dolara zbog svog sudjelovanja u ovom sukobu. Dončić je, međutim, svjestan što čeka njegovog suigrača i obećao je platiti kaznu umjesto njega.

- Svi se međusobno podržavamo, tako da cijenim njegov potez. Sigurno ću platiti njegovu kaznu, ali to pokazuje kakav smo tim, rekao je Dončić.

Dončić je tijekom ljetne pauze potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara s Lakersima, pa plaćanje kazne za njega nije veliki problem. Međutim, osim novca, ova gesta pokazuje koliko 26-godišnji košarkaš cijeni svog suigrača.