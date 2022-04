Lakersi se rješavaju trenera koji ih nije uspio uvesti u doigravanje

Prema navodima američkih medija, Los Angeles Lakersi odlučili su otpustiti trenera Franka Vogela niti dvije godine nakon što ih je vodio ka osvajanju naslova NBA prvaka.

Službena odluka kluba očekuje se tijekom ponedjeljka.

Lakersi su ove sezone ostvarili omjer pobjeda i poraza 33-49 te se nisu uspjeli kvalificirati niti za "play-in" turnir, a kamoli za doigravanje usprkos tomu što su u svojim redovima imali superzvijezde poput LeBrona Jamesa, Anthonyja Davisa i Russella Westbrooka.

Vogel je preuzeo Lakerse u ljeto 2019. godine te je potpisao trogodišnji ugovor.

Osim naslova prvaka 2020. godine osvojenog u "balonu" u Orlandu, Lakersi su pod Vogelovim vodstvom prošle godine morali igrati "play-in" kako bi ušli u doigravanje samo da bi ispali u prvom krugu od Phoenix Sunsa, dok su ove godine još ranije okončali sezonu.

Prije no što je preuzeo Lakerse Vogel je radio kao glavni trener i u Indiana Pacesima od 2011. do 2016. godine te je dva puta s njima izborio finale Istoka (2013, 2014), a oba je puta gubio od Miami Heata s Jamesom u sastavu, da bi od 2016. do 2018. godine imao dvije neuspješne sezone u Orlando Magicu.