Kunac: Izrael godinama ulaže u ženski vaterpolo

Najavljivale su naše vaterpolistice moguću pobjedu protiv Izraela u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na EP-u u Splitu, no ona je bila realna samo u prvoj četvrtini. Tada su naše igračice imale omjer 3:3 (izjednačila je u posljednjoj sekundi prve četvrtine Jelena Butić krasnim pogotkom gotovo s pola bazena), no nakon toga su Izraelke pokazale da su za koplje bolje. Pobijedile su nas s 15:8 i gurnule nas u utakmicu za 7. mjesto.



- Ulazak u utakmicu je bio dobar, dok su naše igračice bile svježe, odolijevale su suparnicama, no Izraelke koje su fizički jače su nas mljele i na kraju samljele. Ali Izraelci već godinama ulažu u ženski vaterpolo, doveli su i stranog trenera. I zato moramo i mi puno više raditi, nema nam druge - istaknuo je naš izbornik Aljoša Kunac.



Suparnice u utakmici za 7. mjesto, koja je na rasporedu u petak (17.30 sati - HTV 2) bit će nam Francuskinje koje su izgubile od Mađarske s 9:19.



- Francuskinje su krenule loše na prvenstvu, ali iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje. Čak mislim da su najjače u ovoj skupini izvan kruga favorita. No, ne predajemo se unaprijed i učinit ćemo sve da dobijemo tu utakmicu - napomenuo je Kunac.



Bilo bi lijepo jer bi Hrvatice tako osvojile sedmo mjesto, što bi bio najbolji plasman naših cura na dosadašnjim prvenstvima. A osmi smo bili i na prvenstvu u Zagrebu 2010., ali tada u konkurenciji samo osam reprezentacija (u Splitu ih je nastupilo 12).



Rezultati polufinala: Španjolska - Nizozemska 10:7, Grčka - Italija 12:9.

