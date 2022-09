UŽIVO OD 20:30 Barakude idu u borbu za polufinale, na putu im stoje opasni Gruzijci

NAJAVA

Za polufinale na Europskom prvenstvu u Splitu hrvatski vaterpolisti će se večeras u 20.30 sati boriti s Gruzijcima. Očekivani je to epilog utakmica osmine finala, faze koju smo mi preskočili zahvaljujući dobrom "vladanju" u skupini, a u kojoj je Gruzija pobijedila Nizozemsku s 12:8, uz tri pogotka našeg Marka Jelače (bivšeg i budućeg mladostaša), koji je, iako branič, bio i najbolji strijelac utakmice. – Utakmica s Hrvatskom u četvrtfinalu za nas je nagrada. Zna se snaga Hrvatske, ona je izraziti favorit, a mi ćemo se truditi što skuplje prodati svoju kožu – kratko je o tom susretu rekao Jelača, s 39 godina jedan od najstarijih sudionika prvenstva u Splitu, iako se to ne vidi na njemu, a još manje u njegovoj igri. Nemamo pravo na loš dan Ima u Markovoj izjavi malo i elemenata "pile naopako", no sumnjamo da će naš stožer dopustiti sebi taj luksuz da podcijeni suparnika. U to smo se uostalom uvjerili i za jučerašnjeg druženja s našima u njihovu hotelu Dioklecijan. Izbornik Ivica Tucak morao je k liječniku zbog manjih problema s okom, pa je njegovu ulogu preuzeo jedan od dvojice pomoćnika – Šibenčanin Jure Marelja (drugi je Zagrepčanin Zoran Bajić). – Sad smo u fazi natjecanja u kojoj nam je svaka utakmica važna i svaki je suparnik opasan. Više nemamo pravo na loš dan, nemamo pravo na kiks, moramo odigrati na vrhunskoj razini. Prema tome, pristupamo ovoj utakmici kao da igramo s nekom od najrazvikanijih reprezentacija. Gruziju krasi organizirani vaterpolo, posebice se to osjeti u obrani, to je stara sovjetska škola. Momčad je iskusna, dobro pripremljena, oplemenjena s nekoliko kvalitetnih stranaca i nikako je ne smijemo podcijeniti – istaknuo je Marelja. Posebno su im neugodna dvojica ljevaka u napadu, bivši srpski reprezentativac, iskusni Boris Vapenski, i mladi Nika Šušiašvili koji sada igra u Novom Beogradu... – Vapenski igra na vrhunskoj razini već dugi niz godina, a i ovaj drugi iznimno je opasan. Ta dvojica ljevaka na neki su način gruzijski forte, no najviše će ipak sve ovisiti o nama, koliko ćemo im dopustiti da razviju svoju igru. Na SP-u u Budimpešti bilo je 13:7 za nas. Hoće li priprema biti slična i za ovu utakmicu? – Naravno da smo na tragu te utakmice jer sumnjam da će oni u ovom kratkom vremenu nešto bitno promijeniti. Tamo su počeli s nekakvom M-zonom, možemo to očekivati i ovdje, ali mi ćemo biti spremni na sve. Kako komentirate ispadanje Srbije u osmini finala i poraz od Francuske? – Srbija ne blista na ovom prvenstvu, od početka je pokazivala određene oscilacije. Srbi imaju problem s adaptacijom velikog broja novih igrača. Uz činjenicu da su se oprostila "šestorica veličanstvenih", kako ih oni zovu, imali su i problema s ozljedama, nije se pojavio Đorđe Lazić, Mandić je netom prije prvenstva imao zdravstvenih problema, tako da se to odrazilo na njihovu igru. Nisu postigli koheziju kakva ih inače krasi. Ali nešto se tu pitalo i Francusku, njezin stožer radi jedan odličan posao već neko vrijeme. Francuzima su cilj Olimpijske igre u Parizu, sve bolje igraju i bit će sve opasniji i opasniji suparnik. I u dvoboju s nama oni su nas u prve dvije četvrtine, do Bijačeve obrane peterca, držali u tenziji, no kad smo ih potom načeli, sve nam se otvorilo. AUTOR: Anton Filić