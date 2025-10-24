Naši Portali
FINANCIJSKI PROBLEMI

Kultni engleski klub u stečaju: Oduzeto mu 12 bodova

Carabao Cup - Second Round - Sheffield Wednesday v Leeds United
Craig Brough/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.10.2025.
u 17:17

Tisuće navijača, tražeći ostavku vlasnika, čak su bojkotirale utakmicu svoje momčadi u srijedu protiv Middlesbrougha

Sheffield Wednesday, jedan od najstarijih engleskih klubova, koji sada igra u Championshipu, u Drugoj ligi, stavljen je u stečaj, objavio je u petak pravosudni izvor.

Ova odluka automatski rezultira oduzimanjem 12 bodova klubu iz Sheffielda, koji je bio 21. u ligi, a sada je uvjerljivo posljednji s -6 bodova, čak 15 bodova od mjesta koje donosi spas od ispadanja.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Zahtjev za imenovanje stečajnog upravitelja u ovom slučaju podnesen je Sudu za stečaj i trgovačka društva, specijaliziranom sudu Visokog suda u Velikoj Britaniji.

"Stečaj je bio neizbježna posljedica nekoliko godina financijskog lošeg upravljanja, nedostatka odgovornosti i ponovljenih neuspjeha u pronalaženju vjerodostojnih kupaca", priopćila je udruga navijača kluba.

VEZANI ČLANCI: 

Navijači Sheffield Wednesdaya pozivaju vlasnika Dejphona Chansirija da odstupi od početka sezone. Tisuće navijača, tražeći njegovu ostavku, čak su bojkotirale utakmicu svoje momčadi u srijedu protiv Middlesbrougha.

Ime Sheffield Wednesday, osnovanog 1867. godine, postalo je neodvojivo od imena stadiona Hillsborough, mjesta tragedije 15. travnja 1989. Tog dana, 97 navijača Liverpoola, koji su došli igrati polufinale FA kupa protiv Nottingham Foresta, poginulo je u stampedu na ulazu u stadion.

stečaj bodovi oduzimanje Sheffield Wednesday

