Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POČIVAO U MIRU

Potvrđeno: Umro je bivši poznati nogometaš Hajduka i Osijeka (41) od posljedica moždanog udara

Facebook screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.10.2025.
u 14:41

Josip je, inače, rodom iz Orašja, odakle se tužnim glasom javio njegov sugrađanin i legenda NK Osijek Bakir Beširević, priopćivši da je Lukačević preminuo u srijedu navečer, u vrijeme kada je imao trening s mlađim kategorijama kluba u kojem je bio angažiran.

Tužna vijest stigla nam je iz Austrije. Od posljedica moždanog udara, kojega je doživio na nogometnom terenu, preminuo je 41-godišnji Josip Lukačević, bivši prvotimac Osijeka, potvrdio je NK Osijek na web stranicama. Lukačević je u razdoblju od početka 2010. do kraja 2012. skupio ukupno 46 nastupa za bijelo-plave i pritom postigao 2 pogotka uz 5 asistencija.

Od svih njegovih utakmica za Osijek najčešće se prepričavala situacija iz uzvratne utakmice finala Kupa Hrvatske protiv Dinama iz svibnja 2012., kada je Lukačević u 87. minuti bio izvođač kaznenog udarca pri rezultatu 2:1, kojega mu je vratar plavih Ivan Kelava uspio obraniti.

Inače, igrao je najčešće na poziciji lijevog bočnog, a krasio ga je jak udarac i dobar centaršut, uz one ljudske osobine po čemu ga najviše pamtimo. U Gradski vrt je stigao iz vinkovačke Cibalije, a iz Osijeka je otišao u redove Lučkog. Prethodno se u karijeri probijao kroz Široki Brijeg, a iz Hrvatske je otišao u Rusiju gdje je nastupao za Luch Vladivostok, dok je četiri utakmice odigrao i za splitski Hajduk.

Josip je, inače, rodom iz Orašja, odakle se tužnim glasom javio njegov sugrađanin i legenda NK Osijek Bakir Beširević, priopćivši da je Lukačević preminuo u srijedu navečer, u vrijeme kada je imao trening s mlađim kategorijama kluba u kojem je bio angažiran. Za desetak dana, točnije 3. studenoga, trebao je proslavit tek 42. rođendan.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Ključne riječi
Osijek Hajduk HNL Josip Lukačević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja