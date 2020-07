Krstanović nakon 100. gola: Tu tajnu ću otkriti tek nakon završetka karijere

Legendarni napadač HNL-a Ivan Krstanović je uspio. Od svojeg 99. pogotka koji je zabio Istri “Crouch iz Tomislavgrada” čekao je tri utakmice na famozni stoti pogodak. Rekao je da je postojao mali pritisak, a taj pritisak sad je nestao. U pobjedi njegova Slaven Belupa protiv fenjeraša Intera (3:1) zabio je svoj jubilarni pogodak onako kako ga je i priželjkivao zabiti – s jedanaest metara. Krstanović je tako, vjerojatno već i znate, ušao u birano društvo HNL-a u kojem još može prestići četvrtoplasiranog Miljenka Mumleka (106 golova) i trećeplasiranog Joška Popovića (111), dok su oni s vrha s ljestvice, Davor Vugrinec (146) i Igor Cvitanović (126) jako teško uhvatljivi za 196 centimetara visokog napadača iz Bosne i Hercegovine.

Zabijao za šest klubova

Riječ je o jako velikom pogotku, a vidjelo se da je značio i Krstanoviću koji je ispod dresa nosio posebnu majicu s brojkom 100 i obiteljskom fotografijom. Kako je i najavio, pogodak je bio za njegovu suprugu te dvoje djece. Naravno, za ovakav uspjeh vrijedi se taman poslije završetka sezone i počastiti.

– Kad završi sezona, idem u Hercegovinu i tamo ću s rodbinom i prijateljima napraviti veliku feštu. Ispeći ćemo nekoliko janjaca i proslaviti kako treba, no treba još prvo odigrati protiv Gorice – rekao nam je osjetno zadovoljni Krstanović.

Svoje je pogotke u HNL-u zabijao u šest različitih klubova. Nakon nastupanja u BiH Premijer ligi za svoj Tomislav u HNL-u je počeo 2008. u Zagrebu gdje je, kao i stoti, i prvi pogodak u HNL-u zabio Zaprešićanima. Odmah u prvoj sezoni je poentirao osam puta, a najbolju sezonu po pogocima u HNL-u doživio je u svojoj trećoj sezoni kad je za zagrebaše poentirao 19 puta i tako zaradio transfer u Dinamo gdje je u dvije sezone zabio 17 ligaških pogodaka te uz to dodao pogodak protiv Dinamo Kijeva u Ligi prvaka (naravno, s bijele točke). Nakon toga zabio je 14 komada u svojoj prvoj sezoni u Rijeci pa otišao put rodne Hercegovine i Širokog Brijega gdje je igrao dvije godine. Pri povratku u HNL nastupao je za Lokomotivu, a od siječnja 2019. u redovima je Slaven Belupa. Ove sezone je poentirao 12 puta što mu je treća najuspješnija sezona od 12 u kojima je nastupao u HNL-u, a tih je sezona, priznaje, moglo biti i više.

– Ova brojka bi sad bila i veća, ali kasno sam počeo igrati ozbiljan nogomet. Tek sam s 25 godina došao u HNL, mogao sam na tu razinu doći puno ranije. Bilo bi i više pogodaka u HNL-u da nisam otišao igrati u Široki, ali zbog toga uopće ne žalim. Zadovoljan sam svim klubovima u kojima sam igrao – rekao nam je Krstanović, a na pitanje o najdražem klubu je odgovorio slično.

– Kada bih morao birati, izabrao bih Dinamo jer sam tamo ipak igrao i Ligu prvaka, ali ne bih htio nijedan klub zapostaviti jer sam stvarno doživio sjajne trenutke u svima.

Nije Krstanović u biranom društvu samo u jednoj kategoriji. Gorostasni napadač je rekorder po broju pogodaka nakon ulaska s klupe, upisao ih je već 20, dok je drugi Zvonimir Deranja s 18. Ovaj protiv Intera bio mu je 25. s bijele točke iz samo 26 pokušaja, a više iz kaznenog udarca u povijesti HNL-a upisao je samo Miljenko Mumlek (28). Ne samo to, Krstanović je trenutačno jedan od najpreciznijih izvođača s bijele točke u cijeloj Europi s omjerom boljim od Ronalda, Messija, Neymara, Hazarda i mnogih drugih, a ima bolji postotak i od legendarnog Antonina Panenke.

– Ma odlično mi je čuti da sam među boljim izvođačima kaznenih udaraca u Europi. Drago mi je da se vježbanje penala vidi na utakmicama.

Još nije kraj karijere

No nije sve samo do vježbe jer je Krstanović izjavio da postoji tajna, no za tajnu ga nije vrijedilo pitati jer je već govorio da je neće otkriti, ali vrijedilo je pokušati pitati kad će tu tajnu otkriti.

– Nakon karijere ću otkriti svoju tajnu, možda u obliku knjige ili YouTube videa – kroz smijeh je rekao sjajni veteran HNL-a.

A kraj karijere još uvijek nije tu, Ivan još može puno. U mnogim intervjuima 37-godišnjak je izjavio da će ići dok ga god zdravlje služi.

– Fizički se odlično osjećam, kondicijski treneri u klubu zadovoljni su mojom fizičkom spremom. Siguran sam da ću odigrati još jednu sezonu, a ako me zdravlje nastavi služiti, vjerojatno i još koju.

Treba dodati i da je legendarni Krsta najviše od ovih 100 pogodaka zabio u dresu Zagreba (31), a najčešće žrtve su mu bile Hajduk i Istra (po 13).