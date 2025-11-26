Naši Portali
HRVATSKA IGRA U ČETVRTAK

Krenulo je Svjetsko prvenstvo rukometašica, Njemačka i Španjolska stigle do startnih pobjeda

Handball World Cup: Germany - Iceland
Marijan Murat/DPA
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
26.11.2025.
u 20:20

Na samom startu Svjetskog prvenstva za rukometašice, kojem su zajednički domaćini Njemačka i Nizozemska, pobjede su ostvarile Španjolke i Njemice

U skupini D Španjolska je bila bolja od Paragvaja s 26-17 (15-9). Za Španjolsku je šest pogodaka postigla Danila Patricia Delgado-Pinto, dok su u poraženoj ekipi po četiri gola dale Jazmin Mendoza i Fernanda Mora.

Domaćin Njemačka je na startu skupine C svladala Island s 32-25 (18-14). Pobjedničku je ekipu sa sedam golova predvodila Alina Grijssels, dok su po pet golova dale Nieke Kuehne i Jenny Behrend. Na drugoj strani najbolja je bila Elin Klara Thorkelsdottir s pet pogodaka.

Hrvatske rukometašice nastupaju u skupini A i u prvom kolu će u četvrtak igrati protiv Rumunjske. Dvoboj u Rotterdamu počinje u 18 sati.
Ključne riječi
Španjolska Njemačka SP rukometašica rukomet

