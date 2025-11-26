Krenulo je Svjetsko prvenstvo rukometašica, Njemačka i Španjolska stigle do startnih pobjeda

U skupini D Španjolska je bila bolja od Paragvaja s 26-17 (15-9). Za Španjolsku je šest pogodaka postigla Danila Patricia Delgado-Pinto, dok su u poraženoj ekipi po četiri gola dale Jazmin Mendoza i Fernanda Mora.

Domaćin Njemačka je na startu skupine C svladala Island s 32-25 (18-14). Pobjedničku je ekipu sa sedam golova predvodila Alina Grijssels, dok su po pet golova dale Nieke Kuehne i Jenny Behrend. Na drugoj strani najbolja je bila Elin Klara Thorkelsdottir s pet pogodaka.

Hrvatske rukometašice nastupaju u skupini A i u prvom kolu će u četvrtak igrati protiv Rumunjske. Dvoboj u Rotterdamu počinje u 18 sati.