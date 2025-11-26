VIDEO Kadar s tribina otkrio: Luka Modrić bio je napadnut! Pogledajte što je tada napravio suparniku

Dugoočekivani Derby della Madonnina na kultnom San Siru, završio je velikim slavljem navijača AC Milana koji su pobjedom od 1-0 preskočili gradske rivale na ljestvici. Iako je glavni junak susreta bio Christian Pulisic, čiji je pogodak u 54. minuti presudio pobjednika, te fenomenalni vratar Mike Maignan koji je obranio kazneni udarac Hakanu Calhanogluu, prava drama odvijala se daleko od očiju glavnih televizijskih kamera. Tek su naknadne snimke s tribina, koje su ubrzo preplavile društvene mreže, otkrile napetu situaciju koja je mogla eskalirati u fizički obračun da nije bilo nevjerojatne smirenosti hrvatskog kapetana Luke Modrića.

Incident koji je postao viralan dogodio se u trenutku kada je Luka Modrić, iskusno i taktički, napravio prekršaj nad braničem Intera Alessandrom Bastonijem kako bi zaustavio opasnu kontru Nerazzurra. Bio je to onaj tip "pametnog" prekršaja kakve rade samo najiskusniji veznjaci svijeta, no Modrić je odmah pokazao svoju sportsku veličinu. Svjestan da je morao srušiti protivnika, odmah je prišao Bastoniju koji je ležao na travi s namjerom da mu se ispriča i pruži ruku, gesta koja je u nogometnom svijetu sinonim za fair-play. Međutim, tu situaciju je potpuno pogrešno procijenio kapetan Intera, Lautaro Martinez, koji je dotrčao do mjesta događaja vidno isfrustriran rezultatom i razvojem utakmice. Argentinski napadač, umjesto smirivanja tenzija, odlučio je fizički nasrnuti na desetku Milana, gurnuvši Modrića dva puta u prsa i unoseći mu se u lice u očitom pokušaju provokacije sukoba većih razmjera.

Ono što je uslijedilo oduševilo je nogometni svijet i još jednom potvrdilo zašto Modrić uživa status jednog od najvećih gospodina u svijetu sporta. Dok je Lautaro divljao i pokušavao isprovocirati reakciju, Luka Modrić ostao je hladan kao led, potpuno ignorirajući Argentinca kao da ovaj uopće ne postoji. Nije uzvratio guranje, nije ušao u verbalnu raspravu, niti je pokazao znakove nervoze. Umjesto toga, Modrić je zadržao fokus isključivo na Bastoniju, nastavljajući mu pružati ruku i objašnjavati razloge prekršaja, dok je Lautaro, shvativši da njegova agresija ne nailazi na plodno tlo, na kraju odustao i povukao se. Taj trenutak savršeno je sažeo razliku u mentalitetu dvojice igrača te večeri; dok je Martinez dopustio da ga emocije nadvladaju, Modrić je svojom "neprocjenjivom" prisutnošću i smirenošću demonstrirao kako se ponaša pravi lider na terenu, pretvorivši potencijalno ružan incident u lekciju iz sportskog ponašanja.

Navijači na društvenim mrežama, ali i neutralni promatrači, nisu štedjeli riječi hvale za Modrićev potez, ističući kako je Lautaro "izabrao krivu osobu za iskaljivanje frustracija". Osim moralne pobjede u tom duelu, Modrić je odnio i onu rezultatsku. Odigrao je svih 90 minuta u svom prvom milanskom derbiju, produživši tako svoj impresivan niz neporaženosti u debitantskim derbijima tijekom bogate karijere. Njegova igra opisana je kao ključna za stabilnost veznog reda Milana, posebno u trenucima kada je Inter pritiskao tražeći izjednačenje. S druge strane, u redovima Intera cijelu je utakmicu odigrao i drugi hrvatski reprezentativac, Petar Sučić, no on se uklopio u sivilo svoje momčadi koja je propustila previše prilika, uključujući i spomenuti penal te vratnicu koju je pogodio Acerbi.