Modrić se naklonio Ivanu Perišiću, as vatrenih dobio posebno priznanje HNS-a

Hrvatska nogometna reprezentacija svjedočila je još jednom povijesnom trenutku u svojoj bogatoj povijesti jer je Ivan Perišić, jedan od najvažnijih igrača "zlatne generacije", upisao svoj 150. nastup u dresu vatrenih. Ovaj veličanstveni jubilej dogodio se u susretu protiv Crne Gore, gdje je neuništivi Omišanin još jednom pokazao svoju vrijednost postigavši pogodak iz jedanaesterca koji je pokrenuo preokret hrvatske momčadi. Uoči same utakmice, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić uručio je Perišiću prigodni dres s brojem 150, čime je Ivan zacementirao svoje mjesto kao drugi igrač po broju nastupa u povijesti nacionalne vrste, odmah iza nedostižnog kapetana Luke Modrića. Perišićeva dugovječnost i konstantna forma na najvišoj razini, od ranih dana u Club Bruggeu pa sve do današnjih nastupa za nizozemski PSV, čine ga jedinstvenom figurom hrvatskog sporta, a ovaj doseg samo je potvrda njegove nevjerojatne karijere koja traje više od desetljeća i pol.

Povodom ovog velikog postignuća, HNS je na svojim društvenim mrežama objavio emotivan video u trajanju od četiri minute, u kojem je glavnu riječ imao upravo Luka Modrić. Kapetan se s velikim poštovanjem osvrnuo na Perišićev doprinos, istaknuvši kako je Ivan od samih početaka bio igrač kakav je Hrvatskoj nedostajao. Prisjećajući se Europskog prvenstva 2012. godine, Modrić je naglasio da je Perišić donio dimenziju brzine, moći i probojnosti koja je tadašnjoj momčadi bila prijeko potrebna. Kroz video su prikazani isječci nekih od najvažnijih trenutaka, uključujući otvaranje Svjetskog prvenstva 2014. protiv Brazila, gdje je Perišić, unatoč porazu, pokazao da će igrati ključnu ulogu u budućnosti reprezentacije. Modrić je posebno emotivno govorio o pobjedničkom golu protiv Španjolske na Euru 2016., opisavši Perišića kao "čovjeka odluke", uz simpatičnu opasku o njegovoj tadašnjoj frizuri s hrvatskim kvadratićima koja, prema kapetanovim riječima, "nije bila baš najbolja", ali je igra bila fenomenalna.

Video kompilacija nije mogla proći bez spomena onih najslavnijih dana iz Rusije 2018. godine, kada je Hrvatska ispisala povijest svjetskih prvenstava. Modrić je Perišićev pogodak protiv Engleske u polufinalu okarakterizirao kao jedan od najbitnijih golova u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti. Kapetan je slikovito objasnio zašto su suigrači uvijek cijenili Ivana, čak i kada nije zabijao: njegova spremnost da trči u oba smjera, da se bori, pa čak i da igra lijevog beka ili stopera ako situacija to zahtijeva, čini ga neprocjenjivim. Ta raznovrsnost i taktička disciplina, uz sposobnost da iz svake situacije stvori opasnost, bile su ključne i na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Modrić se prisjetio Perišićevog gola glavom protiv Japana sa 16 metara, ističući kako je taj trenutak prelomio utakmicu i poslao Hrvatsku prema četvrtfinalu i novoj medalji, potvrđujući da je Perišić igrač za velike utakmice koji se pojavi baš onda kada ga momčad najviše treba.

Osim tehničkih i taktičkih kvaliteta, Luka Modrić je u svom obraćanju poseban naglasak stavio na Perišićevu nevjerojatnu fizičku spremu, koju je demonstrirao i u pobjedi protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija. Kapetan je ustvrdio da je Perišić definitivno jedan od fizički najmoćnijih i najspremnijih reprezentativaca u povijesti Hrvatske, netko tko neprestano radi na sebi i čija je moć ponavljanja sprinteva fascinantna.