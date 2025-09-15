Zdravko Mamić: Srbin mi je pomogao kad je bilo najteže. Vučiću, ispuni ono što si mi obećao!

Bivši gazda zagrebačkog Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić, gostovao je u emisiji Sve u 16 na K1 televiziji, gdje je ispričao događaj o susretu s bankarom iz Banje Luke, koji mu je prema njegovim riječima puno pomogao.

- Nemam ni eura, nemam račun, ali imam ideju - ispričao je Mamić, prisjećajući se trenutka kada se upoznao s vlasnikom banke, čovjekom kojeg nikad prije nije vidio. Kako Mamić tvrdi, domaćin ga je dočekao zajedno s cijelom upravom banke, a druženje je završilo s cijelom popijenom bocom šljivovice.

- Ja sam reputacijski rizik, nijedna europska banka mi ne bi dala kredit. Pitao sam ga može li pomoći mojoj kćeri. A on mi je rekao: ‘J**e mi se za reputaciju, ti si moj brat. Dobit ćeš kredit za što god treba - izjavio je Mamić.

Prema Mamićevim riječima, bankar mu je istog dana odobrio čak 22 milijuna maraka, te je ustvrdio kako je to bio njegov novi početak.

Potom je pričao o Aleksandru Vučiću s kojim prema njegovim riječima ima vrlo dobar odnos.

- Odnos koji imamo je takav i ostat će isti do moje smrti. Imali smo jedno telepatsko upoznavanje. Ja sam naravno razumio da je veliki fan Zvezde, da je bio na onoj famoznoj utakmici u Maksimiru 13. 5. 1990. kad se raspadala Jugoslavija. Kako sam često u kontaktu s ljudima bliskima Vučiću, rekli su mi da je često pitao za mene i da uvijek lijepo priča o meni. Bio sam u Mostaru na sajmu gospodarstva i došli su on, Dodik i Čović. To je bilo prije nekoliko godina. Kad me ugledao, zaustavio je kolonu i došao je do mene i stisnuo mi ruku. 'Moram ti dati ruku za sve rezultate koje si napravio. Stvarno si čudo i volio bih ze vidjeti u Zvezdi.' Mislim pametnom čovjeku je sve jasno. Naravno da ti godi kad netko tako lijepo priča o tebi. To su sve novine objavile i bio sam ponosan. I tako, jednu večer meni je zazvonio telefon. Nazvao me jedan prijatelj koji je tu večer bio s njim. Uzeo je slušalicu, predstavio se i pozvao me u Beograd u jedan restoran u kojem nisam bio. Rekao je da bi volio da mu budem gost. Kasnije sam imao nekoliko intervjua s beogradskim medijima i često su me pitali za to. Mogu mu poručiti sad da ako ne ispuni to obećanje da će baciti sjenu na naš odnos i na simpatiju koju gajimo jedan prema drugom. Znam da je to veliki rizik, ali mislim da obojica imamo dovoljno pameti da se nađemo u tom restoranu - rekao je Mamić pa zaključio:

- Slobodno mu poručite, da čekam taj ručak i da ako me ne pozove da onda nešto nije redu. Onda sam ja predobro mišljenje o njemu stvorio.