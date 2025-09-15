Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
BJEGUNAC OD PRAVOSUĐA

Zdravko Mamić: Srbin mi je pomogao kad je bilo najteže. Vučiću, ispuni ono što si mi obećao!

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 16:13

Prema Mamićevim riječima, bankar mu je istog dana odobrio čak 22 milijuna maraka, te je ustvrdio kako je to bio njegov novi početak.

Bivši gazda zagrebačkog Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić, gostovao je u emisiji Sve u 16 na K1 televiziji, gdje je ispričao događaj o susretu s bankarom iz Banje Luke, koji mu je prema njegovim riječima puno pomogao. 

- Nemam ni eura, nemam račun, ali imam ideju - ispričao je Mamić, prisjećajući se trenutka kada se upoznao s vlasnikom banke, čovjekom kojeg nikad prije nije vidio. Kako Mamić tvrdi, domaćin ga je dočekao zajedno s cijelom upravom banke, a druženje je završilo  s cijelom popijenom bocom šljivovice.

- Ja sam reputacijski rizik, nijedna europska banka mi ne bi dala kredit. Pitao sam ga može li pomoći mojoj kćeri. A on mi je rekao: ‘J**e mi se za reputaciju, ti si moj brat. Dobit ćeš kredit za što god treba - izjavio je Mamić.

Prema Mamićevim riječima, bankar mu je istog dana odobrio čak 22 milijuna maraka, te je ustvrdio kako je to bio njegov novi početak. 

Potom je pričao o Aleksandru Vučiću s kojim prema njegovim riječima ima vrlo dobar odnos.

- Odnos koji imamo je takav i ostat će isti do moje smrti. Imali smo jedno telepatsko upoznavanje. Ja sam naravno razumio da je veliki fan Zvezde, da je bio na onoj famoznoj utakmici u Maksimiru 13. 5. 1990. kad se raspadala Jugoslavija. Kako sam često u kontaktu s ljudima bliskima Vučiću, rekli su mi da je često pitao za mene i da uvijek lijepo priča o meni. Bio sam u Mostaru na sajmu gospodarstva i došli su on, Dodik i Čović. To je bilo prije nekoliko godina. Kad me ugledao, zaustavio je kolonu i došao je do mene i stisnuo mi ruku. 'Moram ti dati ruku za sve rezultate koje si napravio. Stvarno si čudo i volio bih ze vidjeti u Zvezdi.' Mislim pametnom čovjeku je sve jasno. Naravno da ti godi kad netko tako lijepo priča o tebi. To su sve novine objavile i bio sam ponosan. I tako, jednu večer meni je zazvonio telefon. Nazvao me jedan prijatelj koji je tu večer bio s njim. Uzeo je slušalicu, predstavio se i pozvao me u Beograd u jedan restoran u kojem nisam bio. Rekao je da bi volio da mu budem gost. Kasnije sam imao nekoliko intervjua s beogradskim medijima i često su me pitali za to. Mogu mu poručiti sad da ako ne ispuni to obećanje da će baciti sjenu na naš odnos i na simpatiju koju gajimo jedan prema drugom. Znam da je to veliki rizik, ali mislim da obojica imamo dovoljno pameti da se nađemo u tom restoranu - rekao je Mamić pa zaključio:

- Slobodno mu poručite, da čekam taj ručak i da ako me ne pozove da onda nešto nije redu. Onda sam ja predobro mišljenje o njemu stvorio.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Ključne riječi
Dinamo Aleksandar Vučić Zdravko Mamić

Komentara 5

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:23 15.09.2025.

A i ovaj Mamić je propao kao Pupovčeva Teslina banka

FA
FACA00
17:20 15.09.2025.

Znači Mamić je stvarno najbolji menadžer na ovim prostorima i davno sam rekao da su učinili uslugu drugim klubovima oni koji su ga "potjerali" ne ulazeći u sve loše što je odradio.Ali čitajući ovaj članak prvo srbin mi je pomogao... pa bankar pazite bankar odobrio kredit u milijunima nakon što su popili litru šljivovice a onda šećer na kraju Mamić i Vučić, bože me sačuvaj tog međusvijeta u Svazilandu toga nema...

SU
Suludničari
17:10 15.09.2025.

Dinamo se za dvadeset godina neće oprati od tvog "poštenja".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još