Kovačić je oduševio Mamića: 'Nisam mogao hodati 4 mjeseca. Teško je kad vidiš da ti noga slabi'

Kad pogledate ljestvicu najskupljih transfera hrvatskih nogometaša u povijesti, od prva četiri mjesta na tri je isto ime – Mateo Kovačić. Hrvatski reprezentativac nakon Dinama, Intera, Real Madrida i Chelseaja svoju karijeru nastavlja u najboljoj momčadi svijeta i osvajačima Lige prvaka, Manchester Cityju. To je još jedan pokazatelj koliko je zapravo velika karijera 29-godišnjaka rođenog u Linzu, koji će kod trenerskog velikana Pepa Guardiole vrlo izgledno postati jedna od najvažnijih karika prve momčadi.

Povod je to i za portret Matea Kovačića, čiji nogometni put, bez obzira na sve dežurne internetske kritičare, zapravo nikad nije pretjerano oscilirao i razvijao se poprilično stabilno na zamišljenoj krivulji. Mateo je, kad je riječ o primarnim zadaćama na terenu, uvijek obavio posao u najmanju ruku korektno, a često i znatno bolje od toga. No, vratimo se na početak te zamišljene krivulje.

Svoje prve nogometne korake Mateo je napravio u Austriji, gdje je rođen 1994. nakon što je 1991. godine njegova obitelj otišla u izbjeglištvo iz Kotor Varoši. Do svoje šeste godine Mateo je bio u najmlađim uzrastima Ebelsberga, zatim je upisan u nogometnu školu prvoligaškog kluba iz Linza, poznatog LASK-a. Tamo je proveo sedam i pol godina razvijajući se, a ključan preokret u njegovim mladim danima dogodio se početkom 2008. godine na prijateljskoj utakmici mlađih uzrasta između Dinama i Linza.

Mamić bio oduševljen

– Bio sam tada trener u Dinamovoj školi, a taj sam susret sudio. Linz je imao generaciju koja dvije-tri godine nije izgubila, a mi smo ih dobili s 3:1, iako rezultat nije bitan za ovu priču. Bitno je da sam uočio jednog dječaka koji je odskakao, trčkarao je tu oko mene, radio slalome. U jednom trenutku pitao sam ga: “Jesi li ti naš?” a on mi je odgovorio: “Da, ja sam Hrvat iz Kotor Varoši” – za Večernji je ispričao Davor Blašković, nogometni stručnjak koji je danas tajnik Zagrebačkog nogometnog saveza.

Nakon toga je 13-godišnji Mateo dobio priliku zaigrati za Dinamo na nekoliko različitih turnira, a kada ga je na terenu ugledao Zdravko Mamić, Kovačić je ubrzo postao igrač Dinama.

– Mamić ga je prvi put vidio na Pešćenici, na turniru Voćko. Bio je oduševljen kad je vidio Matea koji je driblao, izvodio rabone, prodirao, mijenjao ritam... Tada je tražio da ga upoznamo s Mateovim ocem i krenula je akcija njegova dovođenja – istaknuo je Blašković.

U redovima hrvatskog prvaka, međutim, na početku je doživio jedan od najtežih trenutaka svoje karijere, ali i života. Mateu je, tada dječaku u 15. godini, u kadetskoj utakmici Dinamo – Osijek u Maksimiru bila slomljena potkoljenica. Tog se trenutka nerado prisjeća Josip Tomašević, danas nogometaš BSK-a iz Bijelog Brda, a tada kadet Osijeka i dječak koji je bio u tom nesretnom duelu s Kovačićem.

– U toj situaciji na utakmici s Dinamom nije bilo klizećeg starta ni bilo kakve namjere s moje strane da ozlijedim Matea. On je driblao i ispružio nogu, a ja sam se bio poskliznuo i stražnjicom, punom težinom, pao na njegovu nogu – rekao nam je Tomašević, pa se zatim prisjetio kako je Kovačić, tada 15-godišnji klinac, reagirao: – Poslao sam mu poruku. Ispričao sam mu se, zaželio mu brz oporavak. Mateo je jako lijepo reagirao; ljudski je prihvatio ispriku, ništa mi nije zamjerio. Time je pokazao koliko je zapravo dobar, kulturan, suosjećajan mladić, svaka mu čast.

A kako je Kovačić kao dijete prihvatio činjenicu da će gotovo godinu dana biti izvan nogometa, a onda se treba vratiti na još višu razinu?

S vatrenima tri medalje

– Ne mogu reći da sam imao neki težak put, kod mene je sve išlo lijepo uzbrdo, jedino što sam imao taj lom noge koji mi je, moram reći, dobro došao jer sam se duhovno obnovio, cijeli sam se promijenio nakon toga, tako da u svakom zlu ima nešto dobro. Sigurno je teško to kad vidiš kako ti skidaju gips, a noga slabi, ne možeš hodati tri-četiri mjeseca. Normalno da je teško, ali nikad nisam sumnjao u sebe, uvijek sam znao da mogu, da želim i da hoću. Naravno, tu mi je pomogla i moja obitelj i svi oni koji su bili uz mene. Na kraju krajeva, kad se sve to zbroji, ne mogu reći da se nisam htio vratiti nogometu, ali tada sam se bio posvetio vjeri i obitelji. Nogometu sam se i prebrzo i predobro vratio, tako da zaista moram biti zahvalan Bogu – prisjetio se Kovačić teškog perioda.

Kako je i sam rekao, nogometu se vratio predobro. Debitirao je za seniore Dinama sa 16 godina i 198 dana te u tom debiju postao i najmlađi strijelac u povijesti HNL-a. Već sa 17 na leđima Mateo je u Dinamu kao prvotimac igrao utakmice Lige prvaka protiv Real Madrida i Lyona, a nakon samo dvije pune seniorske sezone u Dinamu otišao je put milanskog velikana Intera za odštetu od 11 milijuna eura.

U Interu je Mateo vrlo brzo postao važna karika. Posebno je briljirao u svojoj drugoj punoj sezoni gdje je kao središnji vezni, i to sa samo 20 godina na leđima, u sezoni upisao osam pogodaka i pet asistencija. Talijani su ga silno htjeli zadržati, ali su ga zbog financijskog fair-playa 2015. bili prisiljeni prodati Real Madridu za 38 milijuna eura. Tijekom perioda u Interu trener Giovanni Trapattoni izjavio je da je Kovačić “mješavina Kake i Clarencea Seedorfa” dok je tadašnji kapetan i legendarni igrač Intera Javier Zanetti istaknuo da je uz brazilskog Ronalda Kova najtalentiraniji igrač s kojim je igrao.

Rijetko koji nogometaš može se kao stranac pohvaliti da je već s 21 godinom postao igrač Real Madrida. Njegov period u Realu mnogi ne predstavljaju najpozitivnijim zbog činjenice da je bio igrač s klupe, no ta perspektiva nije nimalo realna. Biti zamjena možda i najboljem veznom redu u povijesti nogometa (Modrić – Kroos – Casemiro) ne može biti negativna stvar, pogotovo ako ste u ranim dvadesetima, a Mateo je toga bio jako dobro svjestan te šutljivo radio i učio od najboljih.

Nakon tri godine u Realu s devet trofeja, od čega tri u Ligi prvaka, Mateo je kao 24-godišnjak shvatio da je vrijeme da bude glavni igrač u nekom velikom klubu, a taj klub je postao Chelsea. U prvoj sezoni na posudbi je i više nego zadovoljio, pa je tako 2019. Chelsea otkupio njegov ugovor za 45 milijuna eura, što je još uvijek najskuplji transfer hrvatskog igrača u povijesti. U drugoj je sezoni, posebice dolaskom Franka Lamparda na klupu, odigrao čudesnu sezonu te bio proglašen najboljim klupskim igračem u sezoni. Iduće je sezone kod Nijemca Thomasa Tuchela dobio još više povjerenja.

– Volim Matea. Možete ga probuditi u tri sata ujutro, a on će biti spreman za trening u 3.15 i dat će sve od sebe. Sretan sam što ga imam – rekao je cijenjeni njemački strateg, pod kojim su Chelsea i Kovačić došli do poprilično iznenađujućeg naslova u Ligi prvaka, izbacivši Real Madrid i Manchester City na putu do naslova.

Iduće dvije sezone za Chelsea nisu izgledale toliko dobro, posebice ova posljednja u kojoj je londonska momčad završila tek na 12. mjestu prvenstvene ljestvice. Svi navijači kluba sa Stamford Bridgea složit će se s tvrdnjom da je Mateo u toj priči bio jedna od rijetkih svijetlih točaka u crnom periodu za klub.

Upravo je zbog te činjenice Mateo, s 29 na leđima, svojom kvalitetom u ovom trenutku igrač koji zaslužuje više od Chelseaja, a to je prepoznao Guardiola, po mnogima najbolji trener svijeta koji Kovačića u Cityju vidi kao savršenu zamjenu za Ilkaya Gündoğana koji je otišao u Barcelonu.

Kad na briljantnu klupsku karijeru dodamo činjenicu da već s 29 godina Kova ima 95 nastupa za hrvatsku reprezentaciju i tri medalje na velikim natjecanjima (2x SP, Liga nacija), možemo slobodno govoriti o jednoj od najvećih karijera u povijesti hrvatskog nogometa. Pritom je riječ o momku za kojeg, da ga ne znate, po ponašanju nikad ne biste rekli da je neka velika zvijezda. Možemo i trebamo biti ponosni što ga imamo!