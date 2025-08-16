UŽIVO Stigli su sastavi! Čeka nas vatreni derbi na Rujevici, oba trenera iznenadila

VEČERAS OD 21 SAT

Rijeka u velikim problemima pred derbi s Dinamom. Kako će Đalović pokrpati kritične pozicije?

To je prvi ovosezonski derbi između bilo kojeg od prošlosezonska tri pretendenta za naslov (Rijeka, Dinamo i Hajduk), koja su se borila za trofej sve do zadnjega kola, stoga će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će izgledati odnos snaga.