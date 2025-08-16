UŽIVO Stigli su sastavi! Čeka nas vatreni derbi na Rujevici, oba trenera iznenadila

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Ndockyt - Rukavina, Fruk, Janković - Jurić
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo
Kod Rijeke će zadnja linija biti standardna, a uz Dantasa bi u sredini trebao biti Ndockyt koji je do sada ove sezone igrao na desnom krilu. Tu će poziciju zauzeti Rukavina, a u napadu će krenuti Ante Matej Jurić. Nije isključeno da će Rijeka igrati i u 4-1-4-1 formaciji samo s Dantasom na poziciji korektora.
U Dinamu iznenađuje pojava Bruna Gode umjesto Pereza Vinlofa na poziciji lijevog braniča. U odnosu na prve dvije utakmice u sezoni nema ni Gonzala Villara, umjesto njega "desetku" će u formaciji 4-2-3-1 igrat Luka Stojković.
Utakmica je na rasporedu od 21 sat, a TV-prijenos je na kanalu MAXSport 1. Uvodna studijska emisija počinje u 20.15 sati.
Koeficijent na pobjedu Rijeke trenutno iznosi 5.30. Neodlučen ishod je na 3.50, a pobjeda Dinama na 1.90.
Evo kako trenutno izgleda ljestvica HNL-a:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos debija 3. kola HNL-a u kojem Rijeka na Rujevici dočekuje Dinamo. Dvoboj je to aktualnog prvaka i osvajača kupa protiv momčadi koja oba trofeja želi vratiti u svoje vlasništvo. Sve detalje oko ovog dugo iščekivanog ogleda pratite u nastavku.
