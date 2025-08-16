Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
Autor
Patrik Mršnik
RIJEKA - DINAMO 0:0

UŽIVO Stigli su sastavi! Čeka nas vatreni derbi na Rujevici, oba trenera iznenadila

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Goran Kovacic/PIXSELL
16.08.2025. u 20:51
Derbi 3. kola HNL-a između Rijeke i Dinama pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
0-0
DINAMO
HNL - 3. kolo, 21.00, Rujevica, Rijeka
SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Ndockyt - Rukavina, Fruk, Janković - Jurić

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo

Kod Rijeke će zadnja linija biti standardna, a uz Dantasa bi u sredini trebao biti Ndockyt koji je do sada ove sezone igrao na desnom krilu. Tu će poziciju zauzeti Rukavina, a u napadu će krenuti Ante Matej Jurić. Nije isključeno da će Rijeka igrati i u 4-1-4-1 formaciji samo s Dantasom na poziciji korektora. 

U Dinamu iznenađuje pojava Bruna Gode umjesto Pereza Vinlofa na poziciji lijevog braniča. U odnosu na prve dvije utakmice u sezoni nema ni Gonzala Villara, umjesto njega "desetku" će u formaciji 4-2-3-1 igrat Luka Stojković.

GDJE GLEDATI?

Utakmica je na rasporedu od 21 sat, a TV-prijenos je na kanalu MAXSport 1. Uvodna studijska emisija počinje u 20.15 sati.

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Rijeke trenutno iznosi 5.30. Neodlučen ishod je na 3.50, a pobjeda Dinama na 1.90.

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica HNL-a:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos debija 3. kola HNL-a u kojem Rijeka na Rujevici dočekuje Dinamo. Dvoboj je to aktualnog prvaka i osvajača kupa protiv momčadi koja oba trofeja želi vratiti u svoje vlasništvo. Sve detalje oko ovog dugo iščekivanog ogleda pratite u nastavku.

Komentara 1

Pogledaj Sve
KR
Kradomicekradeze&
19:56 16.08.2025.

To Dinamo lagano dobija. Hrvatski klubovi nemaju kapacitet za ritam srijeda -nedjelja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još