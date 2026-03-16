PRIJETI MU DUGOGODIŠNJI ZATVOR

Bivši reprezentativac (20) priznao ubojstvo žene: Procurili su potresni detalji strašnog zločina

Schleswig-Holstein State Police
Marcus Brandt/DPA
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.03.2026.
u 09:15

Nekada je igrao za mlađe uzraste ruske nogometne reprezentacije, a sada se suočava s optužbom za ubojstvo i prijeti mu do 15 godina zatvora. Tijekom ispitivanja je priznao zločin i izrazio kajanje

Ruski nogomet potresla je šokantna vijest. 20-godišnji nogometaš Daniil Sekach priznao je ubojstvo žene u Moskvi, a prema navodima ruskih istražitelja na zločin su ga navodno nagovorili prevaranti. Sekach je nekada igrao za mlađe uzraste ruske nogometne reprezentacije, a sada se suočava s optužbom za ubojstvo i prijeti mu do 15 godina zatvora. Tijekom ispitivanja je priznao zločin i izrazio kajanje:

- Priznajem sve i žao mi je - rekao je ruski nogometaš.

Prema službenoj objavi ruskih istražitelja, nogometaš je došao u stan žrtve s namjerom da otvori sef i počini pljačku. Nakon toga su mu naredili da ubije vlasnicu stana. Strašan zločin se dogodio prošlog petka, kada je jedna poslovna žena napadnuta s više udaraca i uboda nakon što je odbila otkriti kombinaciju sefa, objavila je španjolska Marca.

Posebno je potresla činjenica da je u stanu bila i 16-godišnja kći žrtve. Istražitelji tvrde da su upravo nju isti prevaranti prethodno nazvali telefonom, lažno se predstavljajući kao policajci. Nakon ubojstva, Sekach je ukradeni novac, nakit i kolekcionarske kovanice bacio kroz prozor, a djevojku je držao zatočenu do idućeg dana.

Nogometaš je uhićen dan kasnije u hotelu, koji se nalazi oko 14 kilometara od mjesta zločina. Sekach je u to vrijeme igrao za drugu momčad Urala iz Jekaterinburga, a iz kluba su za rusku agenciju RIA Novosti rekli da je nekoliko dana ranije napustio momčad uz objašnjenje da putuje u Moskvu na studiranje.

Ključne riječi
ubojstvo nogomet Rusija Moskva

