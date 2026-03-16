Tudor zagalamio na engleskog novinara: 'Dosta je više s tim! Jesmo li gotovi?'

Sve je bilo spremno za još jedan poraz Igora Tudora na klupi Tottenhama. Nakon četiri uzastopna poraza otkad je preuzeo vođenje momčadi, Spursi su gubili na Anfieldu i jurili prema petom, a ukupno klupskom rekordnom sedmom neuspjehu zaredom. Liverpool je vodio golom Dominika Szoboszlaija iz slobodnog udarca, a Tudorova desetkovana momčad, koja je na raspolaganju imala samo 12 seniorskih igrača, izgledala je kao da joj nema spasa. A onda, u 90. minuti, ukazao se Richarlison. Brazilac je iskoristio dodavanje Randala Kolo Muanija i hladnokrvno matirao vratara za konačnih 1:1, donijevši Tudoru bod koji su engleski mediji jednoglasno opisali kao "slamku spasa" i odgodu otkaza koji mu je visio nad glavom.

Ovaj remi za Tottenham vrijedi puno više od jednog boda na ljestvici, gdje su se pomaknuli tek bod iznad zone ispadanja. On je, kako je sam Tudor rekao, "dah svježeg zraka" za samopouzdanje igrača i navijača. "Ovo je nešto veliko. S obzirom na okolnosti, na to da smo došli na Anfield s 12 igrača, ostali smo u utakmici i vjerovali do samog kraja. Osjećao sam da možemo zabiti gol, osjetili su to i igrači", izjavio je hrvatski stručnjak nakon utakmice koja mu je možda spasila posao, vidno olakšan jer je izbjegao sudbinu koja mu se spremala u slučaju poraza.

Ipak, nije sve prošlo glatko. Unatoč pozitivnom rezultatu, Tudor je nakon utakmice ušao u napet verbalni okršaj s novinarom Sky Sportsa, Patrickom Davisonom. Kad ga je novinar upitao o ranijim izjavama da navijači žele novog trenera jer im to daje nadu, Tudoru je prekipjelo. "Dosta je više s tim. Ja sam trener, pitajte me o igri i igračima. Ta pitanja nemaju smisla, ali vi uvijek inzistirate. Obvezan sam doći na ove press konferencije, inače bih ostao kod kuće. Jesmo li gotovi ili ne?", odbrusio je Tudor i napustio intervju, pokazavši koliko je pritisak pod kojim radi postao neizdrživ.

Unatoč bodu s Anfielda, ugledni izvori poput Fabrizija Romana tvrde da je uprava kluba već donijela odluku kako Tudor nije dugoročno rješenje te da se aktivno traži njegov nasljednik. Spominju se imena poput Roberta De Zerbija i miljenika navijača Mauricija Pochettina. Čini se da je Tudorov zadatak isključivo vatrogasne prirode: osigurati ostanak u Premier ligi, cilj koji je i sam opisao kao "dug put".

Kratkotrajno slavlje zbog boda protiv Liverpoola morat će se brzo zaboraviti jer Tottenham već u srijedu čeka uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida. Nakon katastrofalnog poraza 5:2 u prvom susretu u Madridu, gdje je Tudor bio oštro kritiziran zbog poteza poput vađenja vratara nakon samo 17 minuta, prolazak dalje čini se kao "nemoguća misija". Nadoknaditi tri gola zaostatka protiv čvrste momčadi Diega Simeonea, s ovako osakaćenim i demoraliziranim kadrom, bio bi podvig ravan čudu i vjerojatno jedina stvar koja bi Tudoru mogla osigurati budućnost na klupi Spursa.