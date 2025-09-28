Nepošteno i nesportski: Dinamo nije ništa skrivio, a Uefa ga je kaznila!

Dinamo će u drugom kolu Europske lige u četvrtak, 2. listopada igrati protiv Maccabi Tel Aviva u gostima. Izraelski klub ugostit će Dinamo u Bačkoj Topoli u Srbiji, a posljednjih nekoliko dana postavljalo se pitanje hoće li biti prodaje ulaznica za navijače Dinama. Hrvatski klub je objavio i potvrdio da je Uefa odlučila da se ulaznice neće prodavati za goste:

"GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke Uefe, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima. Ova odluka donesena je nakon temeljite procjene sigurnosnih rizika od strane nadležnih tijela i u skladu s Uefinim pravilnicima i procedurama", izvijestili su u petak iz kluba.

Nema smisla sada ulaziti u detaljne dubioze o tome koje politike ili koje više sile utječu na ovu situaciju Izraela u Uefi, jer ti detalji su zapravo manje bitni. U kontekstu ove priče daleko je najvažnija činjenica da se zbog krivih razloga događa nešto što nije sportski, i to u etabliranom sportskom natjecanju. Jedan klub je kažnjen, a da pritom nije nikom učinio ništa krivo.

I da, mnogi će se tu sada sjetiti zabrane gostovanja Bad Blue Boysima u Europi nakon cijele drame u Grčkoj, no ta je zabrana istekla, kazna je odslužena (na više načina), i ta je priča završila. Pa ne bi, valjda, netko trebao biti kažnjen jer se "očekuje da bi nešto mogao učiniti". Naravno, sigurnosni rizici su potpuno razumljivi, ne samo zbog rizika koje bi nosilo gostovanje hrvatske navijačke skupine u Srbiji, već i zbog situacije ionako visokih tenzija trenutačno u susjednoj nam zemlji.

Međutim, je li Dinamova krivica što Uefa na vrijeme nije izbacila Izrael kao što je izbacila Rusiju zbog ratne situacije? Je li Dinamova krivica to što je Uefa 1994. godine doslovce uzela Izrael u Europu nakon što je izbačen iz Azijske nogometne konfederacije? Je li Dinamova krivica što Uefa Maccabiju nije za domaćinstvo mogla dodijeliti, recimo, Mađarsku, u kojoj je već i igrao? Na sva ova pitanja odgovor je jasan.

Ono što je šlag na tortu u cijeloj priči jest činjenica da je Uefa odjednom, ovih dana sazivala izvanredne sastanke o potencijalnom izbacivanju Izraela, i to usred sezone. Pozivi na suspenziju stigli su i s najviše razine Ujedinjenih naroda, gdje je Panel UN-ovih savjetnika pozvao Fifu i Uefu da reagiraju nakon što je Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo da Izrael u Gazi provodi genocid.

To se na kraju nije dogodilo i utakmica Maccabija i Dinama će se odigrati. No čim se pojavila informacija da bi izraelski klubovi mogli biti izbačeni iz europskih natjecanja, u Hrvatskoj se pretpostavilo da će Dinamu ići pobjeda bez borbe protiv Maccabija iz Tel Aviva i laka tri boda. Ni tu pak priči nije kraj; stvar je potpuno drukčija. Uefa je zakomplicirala situaciju do te mjere da Dinamo u slučaju izbacivanja Izraela do kraja grupne faze Europa lige ne bi znao koliko zapravo ima bodova na tablici.

Prema pravilima Uefe, klubovi čiji su protivnici diskvalificirani ne dobivaju automatski tri boda. Umjesto toga, na kraju grupne faze dodaje im se prosječan broj bodova koji su klubovi iz njihova bubnja osvojili protiv ekipa iz istog bubnja kao i izbačeni klub.

Tada Dinamova utakmica s Maccabijem uopće ne bi bila odigrana, a momčad Marija Kovačevića ne bi znala svoj konačan saldo sve dok ne završi cijela grupna faza. Tek tada bi Uefa zbrojila rezultate osam drugih dvoboja između klubova iz prvog i drugog pota (u kojem je momčad iz prvog pota gost) i izračunala prosjek. Recimo, ako bi u tih osam utakmica klubovi iz prve jakosne skupine osvojilo ukupno 14 bodova, što je neki realan iznos, prosjek bi iznosio 1.75. Toliko bi se onda dodalo i Dinamu. U principu, mogao bi upisati tri boda jedino u slučaju svih pobjeda u tim utakmicama, što je teško za očekivati jer plavima bi tu trebala slavlja Salzburga protiv Lyona, Feyenoorda protiv Brage ili Betisa protiv Paoka, nisu to baš lagane pobjede.

Uglavnom, Uefa bi u svojim ludim kombinacijama unutar samih nogometnih pravila, ali i van njih, totalno zakomplicirala život Dinamu u slučaju da se utakmica nije odigrala, a na kraju ga je ipak osakatila ga za podršku navijača za nadolazeći dvoboj protiv Maccabija. O svemu dovoljno govori i činjenica da se do ovog vikenda nije znalo hoće li se utakmica koja je na rasporedu za četiri dana uopće odigrati ili ne. Jedna stvar je jasna kao dan; od Uefe ovo prema Dinamu po bilo kojem parametru nije ni sportski ni pošteno.