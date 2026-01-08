Hotel vas zbog bizarnog razloga može kazniti s 3 tisuće eura, zbog svega je nastala velika polemika

Svi smo mi doživjeli neke čudne situacije u hotelima, no ovo je definitivno među najneobičnijima. Pomalo bizarna priča dolazi iz Engleske, a vezana je za jednu nevjerojatnu mjeru koju je hotel na stadionu engleskog kluba Blackpool uveo prema svojim gostima. Ako ste pomislili da hotel ne može biti izvor neugodnosti, možda ćete promijeniti mišljenje kad čujete priču o ovom neobičnom pravilu.

Naime, hotel je uveo novčanu kaznu od 3.000 eura za sve goste koji se ne pridržavaju jednog vrlo specifičnog pravila – moraju zatvoriti zavjese u svojim sobama barem 90 minuta prije početka domaće utakmice, te ih držati zatvorenima tijekom cijelog susreta. Ovo pravilo odnosi se na luksuzne sobe koje imaju direktan pogled na teren stadiona, a cijene tih soba tijekom utakmica idu i do 160 eura po noći.

Novinar uglednog britanskog lista Telegraph koji je nedavno boravio u ovom hotelu tijekom utakmice između Blackpoola i Bradforda, nije bio unaprijed obaviješten o obvezi zatvaranja zavjesa. Tek prilikom prijave, nešto više od sat vremena prije početka utakmice, recepcionar ga je upozorio na ovu neobičnu mjeru.

"Mi kao hotel zapravo ne nadgledamo, ali apsolutno morate spustiti zavjese. Mogli biste biti kažnjeni s oko 3.000 eura ako vas uhvate", upozorio je recepcionar novinara.

Iako se može pomisliti da je ovo samo još jedna bizarna hotelska pravila, iza svega stoji zakon o sportskim događanjima iz 1985. godine, koji zabranjuje konzumaciju alkohola na mjestima s kojih se može vidjeti teren tijekom utakmica u najvišim rangovima engleskog nogometa. Dakle, hotel je donio ovo pravilo kako bi izbjegao moguće kršenje zakona i potencijalnu kaznu.

Ako gosti zaborave zatvoriti zavjese i tijekom utakmice konzumiraju alkohol u tim sobama, hotel bi mogao biti suočen s kaznom od čak 1.150 eura, dok je za gosti koji ne poštuju pravilo predviđena kazna od 3.000 eura.

Ovo neobično pravilo izazvalo je brojne reakcije, na društvenim mrežama razvila se velika rasprava i većina se slaže da je sve bizarno. Mnogi se pitaju koliko su takvi postupci opravdani u kontekstu zakonodavnih mjera i turističkog iskustva. Zasigurno je jedno – boravak u ovom hotelu nikada neće biti dosadan.