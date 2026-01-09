Naši Portali
MOŽE NOSITI NUKLEARNU BOJEVU GLAVU

Rusi ispalili Orešnik! 'To je osveta za napad na Putinovu rezidenciju'

Aftermath of Russian drone and missile attack in Kyiv
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
09.01.2026.
u 07:51

Prema ministarstvu, napad je izveden kao odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina

Rusija je koristila svoj projektil srednjeg dometa Orešnik u napadu na zapadnu Ukrajinu, izvijestila je u petak novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane, što je drugi napad na Ukrajinu u kojem je korišteno to oružje. Prema ministarstvu, napad je izveden kao odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 29. prosinca 2025. Dodaje se da su ciljevi napada postignuti i da su pogođeni objekti koji proizvode bespilotne letjelice korištene u navodnom napadu, kao i energetska infrastruktura.

Ukrajina je negirala napad na Putinovu rezidenciju i optužuje Moskvu da koristi lažnu tvrdnju kako bi opravdala napade na vladine zgrade u Kijevu. Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski industrijski grad Dnipro u studenom 2024. Putin tvrdi da zapadni sustavi protuzračne obrane nisu sposobni presresti Orešnik, a također je rekao da bi on mogao pogoditi ciljeve i u zapadnoj Europi. Zapadni vojni analitičari kažu da je Orešnik sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu.
AL
albatros
08:13 09.01.2026.

Odvratni ruski nacisti, namjerno ubijaju ukr.civile i uništavaju el.mrežu kako bi se Ukrajinci smrznuli na -20% koliko je sada u Ukrajini...što je najgore, pri tome lažu da je to osveta za tobožnji napad na putinovu rezidenciju koji se uopće nije dogodio, što je potvrdila i CIA!

NA
NANO
08:10 09.01.2026.

Klasični terorizam.......

Avatar cros
cros
07:58 09.01.2026.

Doista koji to bedaci mogu vjerovati bilo što onom zlikovcu putinu!?

