JEDAN ČOVJEK JE REKAO SVE

Đokovića su bez razmišljanja nazvali najvećim svih vremena: 'Ovo je povijest. Gotovo, točka'

Davis Cup - Final 8 - Italy v Austria
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
09.01.2026.
u 08:39

Novak Đoković, jedan od najdominantnijih tenisača u povijesti, doživio je trenutak za pamćenje na Mastersu u Šangaju. Službeni spiker turnira predstavio ga je kao "najvećeg svih vremena", što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama

Debata o tome tko je najveći tenisač svih vremena (GOAT) godinama je zaokupljala sportsku javnost, no za mnoge je ona odavno završena. Čini se da je istog mišljenja i službeni spiker na Mastersu u Šangaju, koji je pri izlasku Novaka Đokovića na teren odlučio stvari nazvati pravim imenom. Dok je srpski tenisač izlazio na svoj prvi meč na ovom turniru nakon pet godina, spiker ga je predstavio riječima koje su odjeknule svijetom: "Najveći svih vremena". Snimka, koja se munjevito proširila društvenom mrežom X, zabilježila je ne samo povijesni trenutak, već i naglasak u glasu spikera koji je dodatno potvrdio težinu izgovorenih riječi, sugerirajući da je rasprava napokon zaključena.

Đoković je, u svom karakterističnom stilu, ostao potpuno pribran i usredotočen. Dok su odjekivale riječi koje ga svrstavaju na vrh teniskog Olimpa, zadržao je miran izraz lica, no čim je kročio na teren, uputio je osmijeh i mahnuo publici koja ga je dočekala gromoglasnim pljeskom. Upravo je nevjerojatna podrška kineskih navijača, koji ga obožavaju, jedan od razloga zašto se četverostruki osvajač Šangaja odlučio vratiti na turnir, unatoč tome što je u kasnoj fazi karijere najavio da su mu prioriteti Grand Slamovi.

Iako su analitičari, bivši igrači i navijači Đokovića već odavno proglasili najvećim, rijetkost je da se takav status potvrdi na službenoj razini, tijekom predstavljanja na jednom od najvećih svjetskih turnira. Upravo zato je ovaj trenutak iz Šangaja postao viralan, a obožavatelji su ga na društvenim mrežama opisali kao "konačnu potvrdu" i "trenutak za povijest". Bio je to jasan znak da su Đokovićevi uspjesi nadišli puke statistike i postali općeprihvaćena činjenica u svijetu tenisa.

A statistika je neumoljiva i u potpunosti opravdava spikerove riječi. S rekordna 24 Grand Slam naslova, Đoković je nadmašio svoje najveće rivale, Rogera Federera i Rafaela Nadala. Jedini je tenisač u povijesti koji je osvojio svaki Grand Slam turnir najmanje tri puta, a s olimpijskim zlatom iz Pariza 2024. kompletirao je i takozvani Career Golden Slam. Usto, vlasnik je rekorda po broju tjedana provedenih na prvom mjestu ATP ljestvice, s više od 428 tjedana na vrhu, a sa sedam naslova na ATP Finalu i 40 osvojenih Masters 1000 turnira postavio je standarde koje će buduće generacije teško dostići.
Avatar arba_arba
arba_arba
08:44 09.01.2026.

Kareem Abdul-Jabbar Je puno veći od Đoke

