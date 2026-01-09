U Realu kipte od bijesa, reakcija Simeonea prema Viniciusu ih je užasnula: 'Prešao je granicu!'

U Real Madridu, od uprave i trenera do samih igrača, vlada konsenzus kako je Diego Simeone svojim ponašanjem negativno nadmašio sve norme sportske etike. Ogorčenje argentinskim stručnjakom je potpuno i apsolutno, a prvi koji je to jasno dao do znanja bio je Xabi Alonso. "Kada sam čuo i pročitao što je rekao, još mi se manje svidjelo", istaknuo je. Nedugo zatim, oglasio se i sam Vinicius, igrač kojeg je trener Atletica provocirao od samog početka utakmice s ciljem da ga destabilizira, odgovorivši Simeoneu podsjećanjem na prijašnje i sadašnje eliminacije između dva kluba. Da bi priča bila potpuna, oglasila se i televizija "kraljevskog kluba", koja je također prozvala Simeonea zbog, kako smatraju, nesportskog ponašanja.

Argentinski trener započeo je svoju taktiku destabilizacije čim je utakmica krenula. Dijalozi između njega i Viniciusa bili su konstantni, a sve je započelo porukom koju je Argentinac gotovo šapnuo na uho brazilskom napadaču. Iako je Simeone nakon susreta pokušao umanjiti važnost incidenta, istina je da je cijelo vrijeme tražio način da isprovocira Viniciusa kako bi ga izbacio iz takta i natjerao ga da ishitreno reagira. Napadač je već ranije pokazao da ima "kratak fitilj" u sličnim situacijama, a Simeone je to pokušao iskoristiti, prvo uvlačeći u jednadžbu Florentina Pereza, a zatim i saudijske navijače.

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Upravo zbog geste na kraju utakmice Real Madrid je najviše ogorčen. Smatraju da takvo ponašanje više ne pripada sferi takozvanog "drugog nogometa" i da prelazi granice sportskog rivalstva. U trenutku kada je Vinicius bio zamijenjen, Simeone je, nakon što je čuo zvižduke s tribina upućene promjeni, a ne samom igraču, počeo gestikulirati prema Brazilcu. U Realu vjeruju da je time isključivo želio povrijediti osobu, a ne nogometaša, što smatraju nedopustivim.

Situacija je eskalirala do te mjere da su neki od Viniciusovih suigrača morali tražiti od publike da mu zaplješće pri izlasku s terena. Cijeli incident završio je žutim kartonom za brazilskog napadača, koji ga je dobio nakon što je prišao Simeoneu dok je Argentinac gestikulirao i govorio mu da posluša što mu poručuju tribine. U svlačionici Reala svjesni su da je vraćanje Viniciusa u najbolju formu, nakon što je protiv Atletica pokazao da je fizički vrlo ograničen kao i mnogi njegovi suigrači, zajednički zadatak. Potreban im je u svom najboljem izdanju.

Događaji iz drugog polufinala Superkupa sažetak su onoga što bivši igrač Flamenga proživljava posljednjih mjeseci, kako piše španjolski As. Sve kamere i svi pogledi usmjereni su na njega i njegove moguće reakcije, a Diego Simeone je toga bio itekako svjestan. Zbog toga ga je i provocirao od prve minute, što u Real Madridu ne mogu razumjeti. Iako su u Valdebebasu svjesni da ni Vinicius nije uvijek primjer uzornog ponašanja, čvrsto vjeruju da ništa što se događa oko njega nije slučajno. U klubu smatraju da u pojedinim medijima postoji orkestrirana hajka protiv brazilskog nogometaša.