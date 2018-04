Kovač: Ovako smo izgubili od Bayerna jer su mi igrači bili naivni

Bayern je čuvao dio svojih igrača zbog uzvratnog susreta s Realom u Madridu, no to nije spriječilo bavarskog giganata da dođe do uvjerljive pobjede na Eintrachtom. Momčad iz Frankfurta predvodio je Niko Kovač, budući trener Bayerna, ali sadašnji trener Jupp Heynckes nije protiv svog nasljednika imao milosti. Doduše, imao je u kadru i četiri juniora, ali na kraju je slavio s 4:1.

– U Madridu nam treba odlična igra nakon 1:2. Trebao nam je jedan dan da se oporavimo od poraza. U četvrtak popodne sam si rekao: Dosta je lošeg raspoloženja, sada ponovno jedva čekam utakmicu – kazao je Heynckes.

Niko Kovač na svoje buduće radno mjesto došao je sa smiješkom, smiješak je nestao nakon poraza.

– Zbog Bayernove formacije nismo uspjeli iskoristiti svoje prilike. Kvaliteta igrača koje je Bayern imao na terenu i dalje je bila dovoljna da postignu golove. A što se tiče rezultata, on je po mom mišljenju ipak malo pretjeran, ali i zaslužen zbog naivnosti moje momčadi – ocijenio je poraz Niko Kovač.