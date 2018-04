Evo kako je Luka Modrić sjajno odgovorio Bayernovim igračima

Madridski Real napravio je prvi korak prema finalnom dvoboju u Kijevu. U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka Madriđani su u Münchenu pobijedili Bayern s 2:1 te mirnije čekaju uzvrat koji se 1. svibnja igra na Bernabeuu.

Nakon utakmice igrači bavarske momčadi bili su razočarani što se moglo primijetiti po izjavama. Niklas Süle rekao je kako nitko ne bi mogao prigovorio da je Bayern pobijedio s 5:2, a Joshua Kimmich je otišao još dalje. Bayernovo desno krilo izjavio kako ne bi bilo čudo da su pobijedili i sa 7:2.

- Svi se pitaju kako je Real mogao pobijediti s 2:1. Ni mi u to ne vjerujemo - rekao je Bayernov trener Thomas Müller.

Našeg Luku Modrića novinari su pitali može li prokomentirati izjave igrača bavarske momčadi na što im je hrvatski kapetan odgovorio:

- Oni ne mogu vjerovati da smo pobijedili s 2:1? To je njihov problem. Nama je bitno da smo prvi cilj ostvarili. Lani smo igrali odlično u polufinalu, a ove godine to nije bilo tako. No važno je pobjeđivati!

