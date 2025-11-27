Koštao je 80 milijuna eura, a danas ženi porno glumicu: "Odlučila sam postati domaćica"

Nogometna karijera Nicolasa Pépéa dosad je puna preokreta i neočekivanih situacija, no čini se da je najveći zaokret doživio izvan travnjaka. Nakon razvoda braka, sreću je potražio ondje gdje je malo tko očekivao i, po svemu sudeći, pronašao ju je u zagrljaju zvijezde industrije filmova za odrasle.

Pépé, polivalentni napadač rođen 1995. godine, ime je koje je prije samo nekoliko godina punilo naslovnice sportskih rubrika. Prve ozbiljne korake napravio je u Angersu, no istinski procvat doživio je u Lilleu, gdje se prometnuo u jedno od najubojitijih krila Ligue 1. Sezona 2018./19. bila je vrhunac: 22 pogotka i 11 asistencija odveli su Lille do Lige prvaka, a Pépea do Londona.

Arsenal je za njega izdvojio više od 80 milijuna eura, klupski rekord u to vrijeme. Ipak, engleska epizoda nikada nije do kraja ispunila očekivanja. Bljeskovi klase, pokoji ključni pogodak u Europskoj ligi, ali bez kontinuiteta koji se od njega tražio. Posudba u Nicu, odlazak iz Arsenala, potom Turska i Trabzonspor, a danas Villarreal u kojem igra kvalitetno, karijera mu je krenula mirnijim, ali ne i stabilnijim vodama.

No posljednjih mjeseci Pépé više ne intrigira sportsku, već društvenu javnost. Naime, već gotovo godinu i pol dana u vezi je s američkom porno glumicom Teannom Trump, a prema informacijama koje su procurile iz Turske, par je navodno na pragu braka. Vijest je izazvala iznenađenje navijača, pa i određene polemike. Malo tko je vjerovao da je poznati nogometaš spreman otići do kraja s partnericom iz pornografske industrije.

Teanna Trump, pravim imenom Keanna Nichele Jones, na društvenim mrežama okuplja više od 1,3 milijuna pratitelja. Kao glumica je nastupila u 160 filmova za odrasle, a za svoj rad ima jednu nagradu i četiri nominacije na nagradnim ceremonijama u toj industriji. Tim se poslom počela baviti 2014. godine, kao 19-godišnjakinja.

U nedavnoj izjavi najavila je povlačenje iz industrije zabave za odrasle te okretanje mirnijem, obiteljskom životu. Rekla je: "Odlučila sam postati domaćica".

Ako do vjenčanja doista dođe, za Pépéa bi to bio drugi brak. Prvi je sklopio 2017. godine s francuskom influencericom Fanny B, s kojom ima dvoje djece. Taj je odnos završio razvodom, a ubrzo nakon toga započela je nova ljubavna priča. Izvori bliski nogometašu poručuju kako dileme nema: “Ona je ljubav njegova života.”