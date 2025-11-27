Naši Portali
BREAKING
SKANDAL

Najjača žena na svijetu zapravo je - muškarac! Kad su to utvrdili, oduzeli su joj titulu

screenshot X
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
27.11.2025.
u 09:04

Transrodnoj sportašici Jammie Booker iz Sjedinjenih Država službeno je oduzeta titula Najjače žene na svijetu nakon što je otkriveno da biološki muškarac

Skandal je potresao najnovije izdanje natjecanja "World's Strongest Woman" koje je održano u Arlingtonu u Teksasu 23. studenog. Na natjecanju je pobijedila transrodna sportašica Jammie Booker kojoj je naknadno oduzeta titula jer nije otkrila činjenicu da je biološki muškarac. Umjesto nje pobjednicom je proglašena Britanka Andreu Thompson. Booker je prvotno pobijedila ispred Thompson za jedan bod, a Britanka je iz protesta sišla s podija u trenucima dok je Amerikanka slavila. 

Thompson je za BBC Sport kazala kako je natjecanje "zasjenjeno nekim tko nije trebao biti tamo". "Bila sam jako frustrirana i ljuta zbog onoga što je učinila. Lagala je i bila je vrlo nepoštena te je oduzela mnogo toga mnogim ženama," istaknula je Britanka.

Organizatori, Official Strongman, poručili su kako se "natjecatelji mogu natjecati samo u kategoriji za svoj biološki spol zabilježen pri rođenju" te da su diskvalificirali dotičnog sportaša "koji je biološki muškarac".

"Službeni Strongman je inkluzivan i ponosan što organizira događaje koji ne diskriminiraju sportaše na temelju osobnih karakteristika. Svaki sportaš je dobrodošao. Ali naša je odgovornost osigurati pravednost i osigurati da se sportaši raspoređuju u muške ili ženske kategorije na temelju toga jesu li pri rođenju zabilježeni kao muškarci ili žene," navodi se.

Bivša trostruka pobjednica Rebecca Roberts na društvenim mrežama je komentirala cijelu situaciju.

"Ne mrzim transrodne osobe. Svatko zaslužuje dostojanstvo, poštovanje i slobodu da živi svoju istinu. Ali ne mogu šutjeti o nečemu što ugrožava pravednost i budućnost ženskih sportova snage. Transrodne žene, osobe rođene kao muškarci, ne bi se trebale natjecati u ženskoj kategoriji. Ovdje se ne radi o identitetu. Ne radi se o politici. Radi se o nepobitnim fizičkim razlikama koje postoje u sportovima temeljenim na snazi. Ženske kategorije stvorene su s razlogom, i ako to izgubimo, gubimo temelje našeg sporta," poručila je.

Zanimljivo, Booker je ove godine osvojila Rainier Classic u lipnju i završila druga na North America's Strongest Woman u srpnju.
Banana man
Banana man
09:16 27.11.2025.

di su sada udruge žena da napadnu ovog natjecatelja jer uništava prava žena na pravedno natjecanje?

