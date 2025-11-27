Voljela ga je cijela Jugoslavija, a onda je prošao kroz pakao i ostao bez svega

Bojan Križaj jedan je od najpoznatijih alpskih skijaša s prostora bivše Jugoslavije i jedan od najvećih slovenskih sportaša 20. stoljeća. Rođen je 1957. godine u Kranju, a već kao mladić pokazao je izuzetan talent za tehničke discipline, osobito za slalom, u kojem je kasnije ostvario najveće uspjehe. Njegov natjecateljski stil, preciznost i hrabrost učinili su ga prepoznatljivim na svjetskim skijaškim stazama krajem sedamdesetih i tijekom osamdesetih godina. Križaj je svjetsku pozornost prvi put privukao 1976. godine kada je debitirao u Svjetskom kupu, ali pravi uzlet uslijedio je nadalje, osobito početkom osamdesetih. Tijekom karijere osvojio je osam pobjeda u Svjetskom kupu te tridesetak postolja, čime je postao jedan od najuspješnijih slalomaša svoje generacije. Godine 1981. osvojio je Mali kristalni globus u slalomu, što se smatra jednim od vrhunaca njegove sportske karijere i povijesnim dostignućem za skijanje u Jugoslaviji i Sloveniji.

Posebno je upamćena utrka u domaćem Kranjskoj Gori 1982. godine, kada je pobijedio pred tisućama navijača, pretvorivši događaj u jedan od najupečatljivijih trenutaka slovenskog sporta. Križaj je nastupio i na nekoliko Olimpijskih igara – Lake Placid 1980., Sarajevo 1984. i Calgary 1988. – gdje je bio među favoritima, iako nije uspio osvojiti olimpijsku medalju.

Nakon umirovljenja 1988., njegov utjecaj ostao je snažan. Križaj je ostao simbol tehnike, ustrajnosti i sportskog duha te jedan od pionira vrhunskog skijanja u regiji. Njegova karijera i danas služi kao inspiracija mladim skijašima.

Poslije skijanja, Bojan Križaj je odlučio baciti se u poslovne vode. Za razliku od prvog poziva, u sljedećem pothvatu nije imao sreće.

Jedno vrijeme je uvozio jedno austrijsko pivo, zatim je radio kao savjetnik Elana za skijaške proizvode, pa je radio u kompaniji Sortitus, zaduženoj za savjetovanje u vezi s poslovanjem, a neuspješan je bio i kao vlasnik stočnog kompleksa u blizini Kopra. Na kraju je propao i njegov posao izgradnje toplane na biomasu u Slavonskom Brodu.

Loše investicije su ga koštale ogromnog duga, zbog kojeg je na kraju ostao i bez kuće, a pojavile su se i informacije o bankrotu.

Slovenski sud potvrdio je da Križajevi dugovi nakon niza propalih poslovnih pothvata dostižu ukupno 1,7 milijuna eura. Ovakav razvoj događaja značio je veliku promjenu za bivšeg jugoslavenskog skijaša. Na kraju je prodao luksuznu kuću u Austriji. Također, zbog te zgrade je završio na sudu zbog sumnje da je kuću iznajmila kriminalna grupa... Prema pisanju pojedinih slovenskih medija, Križaj je tu kuću iznajmljivao za 9.500 eura kriminalcima koji su trgovali ljudima. Slovenski reporteri pisali su i o trgovini ljudima koja se tamo odvijala, a Križaj nikad nije dao objašnjenje.