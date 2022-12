Kosovo tužilo Srbiju: Zbog psovanja majke šiptarske Piksi bi mogao dobiti po piksi od Fife

Iako su Piksijevi 'Orlovi' već sletjeli u Srbiju nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva u Kataru, bura oko srbijanske nogomtne reprezentacije se ne smiruje. Iako već imaju jednu pokrenutu istragu, čini se da bi se uskoro mogli naći pod dvostrukom istragom krovne nogometne organizacije.

Podsjetimo, Srbija je prošlog petka, u trećem kolu izgubila od Švicarske (3-2) i tako ispala s prvenstva u utakmici koja je, kao i uvijek kada igraju ove dvije reprezentacije, obilježena međusobnom netrpeljivošću dijela igrača te provokacijama.

>> VIDEO: Joe Šimunić, Dea Redžić i Hrvoje Delač o srpskoj drami i faulu na Sulejmaniju: Sve za svoju zemlju

Prvo su srbijanski mediji tražili od Fife pokretanje postupka protiv igrača Švicarske albansko-kosovskog porijekla Granita Xhake jer je nosi dres na kojem je pisalo Jashari, što je prezime osnivača i bivšeg vođe Oslobodilačke vojske Kosova Adema Jasharija. No, tako se preziva i Xhakin suigrač, kojem je on, tvrdi, posvetio pobjedu pa Fifa tu nije mogla dokazati ništa sporno.

No, onda je kosovski savez 'udario kontru' i ponovno tužio Srbiju zbog neprimjerenog i vulgarnog ispada izbornika Dragana Stojkovića Piksija i rasističkih ispada srbijanskih navijača, tvrde u savezu.

>> VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

- FFK je podnio žalbu Fifi s neophodnim dokazima. FFK zahtjeva od Fife istragu povodom ovog slučaja i traži da FS Srbije bude sankcioniran kako bi se jednom zauvijek ovakva skandiranja odstranila sa stadiona i događaja kao što je Svjetsko prvenstvo - piše u priopćenju Kosovskog nogometnog saveza.

Podsjetimo, Piksi je tijekom slavlja drugog gola iz sveg glasa opsovao "jeb*m li vam mater šiptarsku" zbog čega bi sada mogao biti kažnjen.

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS 🇽🇰 is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG