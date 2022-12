VIDEO Ludnica na Kosovu, pogledajte kako se slavilo ispadanje Srbije sa SP-a

Očekivano, odlučujući susret Srbije i Švicarske na SP u Kataru (2:3) protekao je u usijanoj atmosferi na rubu incidenta što zbog važnosti utakmice, ali dobrim dijelom i zbog prethodnog susreta na SP u Rusiji kada su također slavili igrači s bijelim križem na dresovima izbacivši orlove s velikog natjecanja. Glavne uzdanice Švicarske, Xherdan Shaqiri i Granit Xhaka tada su odlučujuće golove slavili rukama pokazujući albanski simbol dvoglavog orla, a Srbi im to nisu zaboravili.

Ipak, Srbi jučer nisu uspjeli u utakmici u kojoj im je igrala samo pobjeda i ispali su sa SP-a. Na kraju su završili na posljednjem mjestu sa samo jednim osvojenim bodom, a u tri utakmice primili su čak osam golova i zabili pet. Dalje su prošli Brazil i Švicarska.

>> VIDEO: Specijalna emisija: Jedna stvar neće nam prolaziti dalje, gubili smo lopte koje nismo smjeli

Ispadanje Srbije sa SP-a burno se proslavilo na Kosovu. Gomila ljudi izašla je na ulice, mahali su zastavama, automobili su blokirali promet, a viđen je i vatromet. Pogledajte kako je to izgledalo.

Amazing atmosphere in #Kosovo tonight after 'their' Switzerland won against Serbia pic.twitter.com/IkFBnSo5ts